"Полиция селфи" появится в Австралии

В Австралии решили создать "полицию селфи" для борьбы с туристами, которые рискуют своей жизнью ради эффектных фотографий, сообщает The Sun.
Власти страны обеспокоены опасными действиями туристов, которые фотографируются на выступе скалы в Королевском национальном парке. Выступ в скале очень хрупкий и может обрушиться.
На скале установлен предупреждающий об опасности знак, однако любителей селфи он не останавливает.
Напомним, ранее в ресторане Днепра во время попытки сделать селфи умерла девушка. Она пыталась сделать фото и съехала вниз по перилам, повредив шейный отдел позвоночника.
Также в Житомирской области школьник во время селфи на крыше грузового поезда получил ожоги около 40% тела.
Источник: korrespondent.net
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