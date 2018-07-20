Одноклассники запустили интерактивный видеомагазин с обзорами товаров

Одноклассники запустили «Всё» — видеомагазин с обзорами китайских товаров из собственного маркетплейса соцсети. С помощью нового проекта пользователи ОК смогут изучить интересные товары в разных категориях, узнать о них мнение ведущих и посмотреть видеоотзывы других покупателей. Специально для проекта в видеоплеер ОК были встроены новые интерактивные возможности: аннотации товаров с ценой и кнопкой «Купить» позволяют делать покупки одновременно с просмотром видео.

Видеомагазин «Всё» объединил традиционные механики телемаркетинга с популярным блогерским форматом анбоксинга (распаковки товара). Все обзоры товаров публикуются в едином видеопотоке, доступном в группе «Товары — это ОК». В поток уже добавлены обзоры порядка 40 самых популярных товаров интернет-магазина, включая одежду, товары для дома и кухни, технику.

Для покупки товаров в видеоплеер ОК были встроены интерактивные аннотации товаров, с ценой, коротким описанием и кнопкой, ведущей в интернет-магазин. При переходе на карточку товара видео сворачивается в мини-плеер, что позволяет продолжать просмотр и совершать покупки одновременно.

В основе концепции «Всё» — интерактивные механики взаимодействия с пользователями, а также честный обзор свойств товара. Ведущие обращают внимание не только на плюсы, но и на минусы: например, если состав товара не соответствует заявленному поставщиком или размерная сетка отличается от международных стандартов. Помимо анонсов от ведущих шоу, в обзорах появляются видеоотзывы от реальных пользователей, купивших товар.

Пользователи ОК могут стать частью проекта, прислав видеообзоры заказанных товаров с хэштегом #всеоктовары. Лучшие видео будут использованы в видеомагазине, а их авторы получат доступ к платным сервисам соцсети.

Запуск видеомагазина «Всё» — следующий шаг в развитии платформ электронной коммерции Mail.Ru Group на базе социальных сетей. Первый полноценный интернет-магазин в апреле 2018 года открылся в социальной сети Одноклассники. Маркетплейс создан на единой платформе товаров с Pandao в рамках глобальной стратегии развития направления электронной коммерции. Магазин работает в формате flash sales, то есть быстрых распродаж наиболее популярных товаров, и доступен на всех платформах, включая десктопную и мобильную версию, мобильные приложения ОК. В нем также есть поиск и расширенная навигация по категориям товаров.

Марина Краснова, директор по продуктам «Лента», «Видео» и OK Live социальной сети Одноклассники: "Одноклассники стали первыми в России, кто использовал интерактивную механику видеоплеера в телемаркетинге. Аннотации товара и кнопки «Купить» не только удобны для пользователя, но и позволяет нам в режиме онлайн видеть, насколько товар интересен зрителям. Для нас важно, что покупатели сами смогут влиять на контент проекта с помощью видеообзоров, в которых они будут делиться собственными впечатлениями от товаров с большой аудиторией соцсети".