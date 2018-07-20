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20. 07. 2018

МТС продолжает серию подкастов о Минске: сегодняшний рассказ о столичном проспекте Независимости

Что располагалось на месте центральной городской магистрали 200 лет назад, сколько раз улица подвергалась ребрендингу, почему для обновления города в послевоенные годы разыскивались архитекторы со всей страны и где на проспекте сегодня можно увидеть орнамент слуцких поясов?

Ответы на эти вопросы и еще больше любопытных фактов о центральной улице Минска можно найти в свободном доступе на сайте 34travel.me. Подкаст доступен на русском, белорусском, английском языках.

Совместный проект МТС и интернет-журнала 34mag.net начинается с подкаста «Минск для новичков», который рассказывает о знаковых достопримечательностях столицы. А тем, кто планирует отправиться в путешествие по Беларуси, партнеры советуют взять в дорогу подкасты о Несвиже и Беловежской пуще.

 

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