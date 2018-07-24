ТОП-30 белорусских бизнесменов по популярности в сети — июнь

На протяжении нескольких лет в компании GUSAROV-group отслеживают активность владельцев предприятий, инвесторов, учредителей крупнейших компаний и директоров, чей вклад в развитие бизнеса в Беларуси огромен. В 2015 году вышел первый рейтинг, в котором были показаны результаты анализа популярности бизнесменов в сети по суммарному количеству запросов в поисковых системах Яндекс и Google.
На протяжении нескольких лет в компании gusarov-group отслеживают активность владельцев предприятий, инвесторов, учредителей крупнейших компаний и директоров, чей вклад в развитие бизнеса в Беларуси огромен. В 2015 году вышел первый рейтинг, в котором мы показали результаты анализа популярности бизнесменов в сети по суммарному количеству запросов в поисковых системах Яндекс и Google.
Рейтинг бизнесменов обновляется регулярно, что позволяет проследить за падением или ростом популярности того или иного участника. Спровоцировать увеличение числа запросов, которые пользователи из РБ вводят в поисковую строку, могут громкие информационные поводы — события, способные заинтересовать, вызвать эмоции и обсуждения, сформировать другой взгляд на привычные вещи.
Методология рейтинга бизнесменов по популярности в сети
На место бизнесмена в рейтинге повлияло суммарное количество запросов, введенных пользователями из Беларуси в строку поиска Яндекс и Google в июне 2018 года. Для оценки и анализа ключевых фраз, проверки частотности использовали программу Key Collector.
Частотность в Яндекс проверяли по точному соответствию (например, «виктор прокопеня»), а в Google анализировали запросы формата «виктор прокопеня» и «прокопеня виктор».
В рейтинг включили информацию об участниках, их интересах и сфере бизнеса (выборка из открытых источников).
Виктор Прокопеня
Деятельность: учредитель инвестиционного фонда exp(capital)
Интересы: ИТ, инвестиции, девелопмент
Суммарная частотность: 1100
Учредитель VP Capital, инвестор ряда технологических компаний, неоднократный победитель конкурса Лучший Предприниматель Года в Республике Беларусь.
Александр Мошенский
Деятельность: Генеральный директор СП ООО «Санта Бремор»
Интересы: Продовольствие, ритейл, отдых и развлечения
Суммарная частотность: 764
Виктор Кислый
Деятельность: Основатель и генеральный директор Wargaming net.
Интересы: онлайн-игры
Суммарная частотность: 575
4 место
Юрий Чиж
Деятельность: генеральный директор ООО «Трайпл», председатель наблюдательного совета ФК «Динамо-Минск»
Интересы: ТЭК, строительство и недвижимость, стройматериалы, ритейл, продовольствие и сельское хозяйство, отдых и развлечения, фармацевтика и др.
Суммарная частотность: 565
5 место
Алексей Олексин
Деятельность: Совладелец СЗАО «Энерго-Ойл» и ОДО «Белнефтегаз», совладелец МТБанка.
Интересы: нефтепереработка, нефтетрейдинг, банковская сфера
Суммарная частотность: 562
Алексей Олексин – один из самых непубличных бизнесменов Беларуси. В марте 2015 интерес к его персоне резко вырос, после того, как принадлежащие бизнесмену и его жене Инне Олексиной компании выкупили контрольный пакет акций МТБанка.
6 место
Павел Топузидис
Деятельность: Председатель правления ООО «Табак-Инвест»
Интересы: Производство табачных изделий, ритейл, недвижимость, отдых и развлечения, аптечный бизнес
Суммарная частотность: 544
7 место
Виталий Арбузов
Деятельность: Председатель совета директоров Fenox Global Group
Интересы: автокомпоненты, ИT, ритейл, строительство, медицина
Суммарная частотность: 534
8 место
Юрий Зиссер
Деятельность: Председатель общего собрания участников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА»
Интересы: ИT, медиа
Суммарная частотность: 528
9 место
Сергей Метто
Деятельность: Директор компании «Онега»
Человек, который заряжал своего энергией весь белорусский бизнес. Светлая память
Суммарная частотность: 525
10 место
Павел Белый
Деятельность: Управляющий Группой компаний Тапас
Интересы: Недвижимость
Суммарная частотность: 513
11 место
Юрий Аверьянов
Деятельность: Председатель общего собрания акционеров ЗАО Торговый мир Кольцо
Интересы: Недвижимость, отдых и развлечения
Суммарная частотность: 512
12 место
Антон Дмитриев
Деятельность: Основатель инвестиционной компании «Quattro Capital», генеральный директор лизинговой компании «Открытая линия»
Интересы: Финансы, лизинг, IT
Суммарная частотность: 507
13 место
Александр Кнырович
Деятельность: Предприниматель, владелец группы компаний СТИ-Сармат, бизнес-ангел
Суммарная частотность: 147
14 место
Борис Медник
Деятельность: Генеральный директор ОАСО Би энд Би иншуренс КоФинансы, ритейл
Суммарная частотность: 142
15 место
Владимир Пефтиев
Деятельность: В прошлом – мажоритарный акционер ЗАО «Управляющая компания холдинга «Белтех Холдинг», экс-председатель общего собрания акционеров ЗАО «Белтехэкспорт»
Интересы: оружие и спецтехника, игорный бизнес, инвестиции, производство алкогольных напитков
Суммарная частотность: 94
16 место
Сергей Савицкий
Деятельность: Генеральный директор ООО Международный автомобильный холдинг Атлант-М
Интересы: Авторитейл
Суммарная частотность: 81
17 место
Сергей Литвин
Деятельность: Совладелец Группы компаний Евроторг
Интересы: Ритейл, торговля, продовольствие и алкоголь, недвижимость, финансы
Суммарная частотность: 69
18 место
Игорь Чернявский
Деятельность: Председатель наблюдательного совета СООО НТС
Интересы: Ритейл, торговля, логистика, финансы, продовольствие и сельское хозяйство
Суммарная частотность: 66
19 место
Евгений Баскин
Деятельность: Генеральный директор СЗАО Серволюкс
Интересы: Продовольствие и сельское хозяйство, ритейл
Суммарная частотность: 65
20 место
Владимир Япринцев
Деятельность: На настоящий момент неизвестно
Интересы: ТЭК, строительство и недвижимость, стройматериалы, ритейл, сельское хозяйство и продовольствие, отдых и развлечения
Суммарная частотность: 64
21 место
Владимир Адамович
Деятельность: Директор ООО Комфарм, заместитель главы КФХ Цнянские экопродукты
Интересы: Фармацевтика, сельское хозяйство, стройматериалы
Суммарная частотность: 64
22 место
Алексей Ваганов
Деятельность: Учредитель Группы компаний Лада ОМС, председатель наблюдательного совета СП ЗАО Юнисон
Интересы: Недвижимость, автопром, альтернативная энергетика, медиа,отдых и развлечения, сельское хозяйство
Суммарная частотность: 62
23 место
Виктор Шевцов
Деятельность: Председатель наблюдательного совета ЗАО Трастбанк, председатель совета директоров ЗАО Белзарубежстрой
Интересы: Финансы, торговля, недвижимость, машиностроение, полиграфия, отдых и развлечения
Суммарная частотность: 62
24 место
Андрей Гусаров
Деятельность: Учредитель агентства GUSAROV, бизнес-ангел
Интересы: Интернет-маркетинг
Суммарная частотность: 61
25 место
Николай Мирный
Деятельность: Совладелец OOO «Мирный путь»
Интересы: Недвижимость, отдых и развлечения, спорт
Суммарная частотность: 60
26 место
Алексей Жуков
Деятельность: енеральный директор Группы компаний Алютех
Интересы: IT
Суммарная частотность: 59
27 место
Леонид Лознер
Деятельность: Акционер EPAM Systems Inc.
Интересы: Стройматериалы
Суммарная частотность: 59
28 место
Сергей Ткачук
Деятельность: Член совета директоров RTL Holding
Интересы: Логистика, ритейл
Суммарная частотность: 58
29 место
Наталья Луценко
Деятельность: Владелец ГК «Содружество» (крупнейший переработчик сои в СНГ).
Интересы: Сельское хоязйство
Суммарная частотность: 57
30 место
Виталий Шуравко
Деятельность: Cовладелец ООО «ОНЛАЙНЕР»
Интересы: IТ, медиа
Суммарная частотность: 56