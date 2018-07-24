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24. 07. 2018

ТОП-30 белорусских бизнесменов по популярности в сети — июнь

На протяжении нескольких лет в компании GUSAROV-group отслеживают активность владельцев предприятий, инвесторов, учредителей крупнейших компаний и директоров, чей вклад в развитие бизнеса в Беларуси огромен. В 2015 году вышел первый рейтинг, в котором были показаны результаты анализа популярности бизнесменов в сети по суммарному количеству запросов в поисковых системах Яндекс и Google.

На протяжении нескольких лет в компании gusarov-group отслеживают активность владельцев предприятий, инвесторов, учредителей крупнейших компаний и директоров, чей вклад в развитие бизнеса в Беларуси огромен. В 2015 году вышел первый рейтинг, в котором мы показали результаты анализа популярности бизнесменов в сети по суммарному количеству запросов в поисковых системах Яндекс и Google.

Рейтинг бизнесменов обновляется регулярно, что позволяет проследить за падением или ростом популярности того или иного участника. Спровоцировать увеличение числа запросов, которые пользователи из РБ вводят в поисковую строку, могут громкие информационные поводы — события, способные заинтересовать, вызвать эмоции и обсуждения, сформировать другой взгляд на привычные вещи.

 

Методология рейтинга бизнесменов по популярности в сети

На место бизнесмена в рейтинге повлияло суммарное количество запросов, введенных  пользователями из Беларуси в строку поиска Яндекс и Google в июне 2018 года. Для оценки и анализа ключевых фраз, проверки частотности использовали программу Key Collector.

Частотность в Яндекс проверяли по точному соответствию (например, «виктор прокопеня»), а в Google анализировали запросы формата «виктор прокопеня» и «прокопеня виктор».

В рейтинг включили информацию об участниках, их интересах и сфере бизнеса (выборка из открытых источников).

 

 

1mesto

Виктор Прокопеня

Деятельность: учредитель инвестиционного фонда exp(capital)

Интересы: ИТ, инвестиции, девелопмент

Суммарная частотность: 1100

Учредитель VP Capital, инвестор ряда технологических компаний, неоднократный победитель конкурса Лучший Предприниматель Года в Республике Беларусь.

1mesto

Александр Мошенский

Деятельность: Генеральный директор СП ООО «Санта Бремор»

Интересы: Продовольствие, ритейл, отдых и развлечения

Суммарная частотность: 764


1mesto

Виктор Кислый

Деятельность: Основатель и генеральный директор Wargaming net.

Интересы: онлайн-игры

Суммарная частотность: 575

4 место

1mesto

Юрий Чиж

Деятельность: генеральный директор ООО «Трайпл», председатель наблюдательного совета ФК «Динамо-Минск»

Интересы: ТЭК, строительство и недвижимость, стройматериалы, ритейл, продовольствие и сельское хозяйство, отдых и развлечения, фармацевтика и др.

Суммарная частотность: 565

5 место

1mesto

Алексей Олексин

Деятельность: Совладелец СЗАО «Энерго-Ойл» и ОДО «Белнефтегаз», совладелец МТБанка.

Интересы: нефтепереработка, нефтетрейдинг, банковская сфера

Суммарная частотность: 562

Алексей Олексин – один из самых непубличных бизнесменов Беларуси. В марте 2015 интерес к его персоне резко вырос, после того, как принадлежащие бизнесмену и его жене Инне Олексиной компании выкупили контрольный пакет акций МТБанка.

6 место

1mesto

Павел Топузидис

Деятельность: Председатель правления ООО «Табак-Инвест»

Интересы: Производство табачных изделий, ритейл, недвижимость, отдых и развлечения, аптечный бизнес

Суммарная частотность: 544

7 место

1mesto

Виталий Арбузов

Деятельность: Председатель совета директоров Fenox Global Group

Интересы: автокомпоненты, ИT, ритейл, строительство, медицина

Суммарная частотность: 534

8 место

1mesto

Юрий Зиссер

Деятельность: Председатель общего собрания участников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА»

Интересы: ИT, медиа

Суммарная частотность: 528

9 место

1mesto

Сергей Метто

Деятельность: Директор компании «Онега»
Человек, который заряжал своего энергией весь белорусский бизнес. Светлая память

Суммарная частотность: 525

10 место

1mesto

Павел Белый

Деятельность: Управляющий Группой компаний Тапас

Интересы: Недвижимость

Суммарная частотность: 513

11 место

1mesto

Юрий Аверьянов

Деятельность: Председатель общего собрания акционеров ЗАО Торговый мир Кольцо

Интересы: Недвижимость, отдых и развлечения

Суммарная частотность: 512

12 место

1mesto

Антон Дмитриев

Деятельность: Основатель инвестиционной компании «Quattro Capital», генеральный директор лизинговой компании «Открытая линия»

Интересы: Финансы, лизинг, IT

Суммарная частотность: 507

13 место

1mesto

Александр Кнырович

Деятельность: Предприниматель, владелец группы компаний СТИ-Сармат, бизнес-ангел

Суммарная частотность: 147

14 место

1mesto

Борис Медник

Деятельность: Генеральный директор ОАСО Би энд Би иншуренс КоФинансы, ритейл

Суммарная частотность: 142

15 место

1mesto

Владимир Пефтиев

Деятельность: В прошлом – мажоритарный акционер ЗАО «Управляющая компания холдинга «Белтех Холдинг», экс-председатель общего собрания акционеров ЗАО «Белтехэкспорт»

Интересы: оружие и спецтехника, игорный бизнес, инвестиции, производство алкогольных напитков

Суммарная частотность: 94

16 место

1mesto

Сергей Савицкий

Деятельность: Генеральный директор ООО Международный автомобильный холдинг Атлант-М

Интересы: Авторитейл

Суммарная частотность: 81

17 место

1mesto

Сергей Литвин

Деятельность: Совладелец Группы компаний Евроторг

Интересы: Ритейл, торговля, продовольствие и алкоголь, недвижимость, финансы

Суммарная частотность:  69

18 место

1mesto

Игорь Чернявский

Деятельность: Председатель наблюдательного совета СООО НТС

Интересы: Ритейл, торговля, логистика, финансы, продовольствие и сельское хозяйство

Суммарная частотность: 66

19 место

Евгений Баскин

Деятельность: Генеральный директор СЗАО Серволюкс

Интересы: Продовольствие и сельское хозяйство, ритейл

Суммарная частотность: 65

20 место

1mesto

Владимир Япринцев

Деятельность: На настоящий момент неизвестно

Интересы: ТЭК, строительство и недвижимость, стройматериалы, ритейл, сельское хозяйство и продовольствие, отдых и развлечения

Суммарная частотность:  64

21 место

1mesto

Владимир Адамович

Деятельность: Директор ООО Комфарм, заместитель главы КФХ Цнянские экопродукты

Интересы: Фармацевтика, сельское хозяйство, стройматериалы

Суммарная частотность:  64

22 место

Алексей Ваганов

Деятельность: Учредитель Группы компаний Лада ОМС, председатель наблюдательного совета СП ЗАО Юнисон

Интересы: Недвижимость, автопром, альтернативная энергетика, медиа,отдых и развлечения, сельское хозяйство

Суммарная частотность: 62

23 место

1mesto

Виктор Шевцов

Деятельность: Председатель наблюдательного совета ЗАО Трастбанк, председатель совета директоров ЗАО Белзарубежстрой

Интересы: Финансы, торговля, недвижимость, машиностроение, полиграфия, отдых и развлечения

Суммарная частотность: 62

24 место

1mesto

Андрей Гусаров

Деятельность: Учредитель агентства GUSAROV, бизнес-ангел

Интересы: Интернет-маркетинг

Суммарная частотность: 61

25 место

1mesto

Николай Мирный

Деятельность: Совладелец OOO «Мирный путь»

Интересы: Недвижимость, отдых и развлечения, спорт

Суммарная частотность: 60

26 место

1mesto

Алексей Жуков

Деятельность: енеральный директор Группы компаний Алютех

Интересы: IT

Суммарная частотность: 59

27 место

1mesto

Леонид Лознер

Деятельность: Акционер EPAM Systems Inc.

Интересы: Стройматериалы

Суммарная частотность: 59

28 место

1mesto

Сергей Ткачук

Деятельность: Член совета директоров RTL Holding

Интересы: Логистика, ритейл

Суммарная частотность: 58

29 место

1mesto

Наталья Луценко

Деятельность: Владелец ГК «Содружество» (крупнейший переработчик сои в СНГ).

Интересы: Сельское хоязйство

Суммарная частотность: 57

30 место

Виталий Шуравко

Деятельность: Cовладелец ООО «ОНЛАЙНЕР»

Интересы: IТ, медиа

Суммарная частотность: 56

 

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