ТОП-30 белорусских бизнесменов по популярности в сети — июнь

На протяжении нескольких лет в компании GUSAROV-group отслеживают активность владельцев предприятий, инвесторов, учредителей крупнейших компаний и директоров, чей вклад в развитие бизнеса в Беларуси огромен. В 2015 году вышел первый рейтинг, в котором были показаны результаты анализа популярности бизнесменов в сети по суммарному количеству запросов в поисковых системах Яндекс и Google.

На протяжении нескольких лет в компании gusarov-group отслеживают активность владельцев предприятий, инвесторов, учредителей крупнейших компаний и директоров, чей вклад в развитие бизнеса в Беларуси огромен. В 2015 году вышел первый рейтинг, в котором мы показали результаты анализа популярности бизнесменов в сети по суммарному количеству запросов в поисковых системах Яндекс и Google.

Рейтинг бизнесменов обновляется регулярно, что позволяет проследить за падением или ростом популярности того или иного участника. Спровоцировать увеличение числа запросов, которые пользователи из РБ вводят в поисковую строку, могут громкие информационные поводы — события, способные заинтересовать, вызвать эмоции и обсуждения, сформировать другой взгляд на привычные вещи.

Методология рейтинга бизнесменов по популярности в сети

На место бизнесмена в рейтинге повлияло суммарное количество запросов, введенных пользователями из Беларуси в строку поиска Яндекс и Google в июне 2018 года. Для оценки и анализа ключевых фраз, проверки частотности использовали программу Key Collector.

Частотность в Яндекс проверяли по точному соответствию (например, «виктор прокопеня»), а в Google анализировали запросы формата «виктор прокопеня» и «прокопеня виктор».

В рейтинг включили информацию об участниках, их интересах и сфере бизнеса (выборка из открытых источников).

Виктор Прокопеня Деятельность: учредитель инвестиционного фонда exp(capital) Интересы: ИТ, инвестиции, девелопмент Суммарная частотность: 1100 Учредитель VP Capital, инвестор ряда технологических компаний, неоднократный победитель конкурса Лучший Предприниматель Года в Республике Беларусь.

Александр Мошенский Деятельность: Генеральный директор СП ООО «Санта Бремор» Интересы: Продовольствие, ритейл, отдых и развлечения Суммарная частотность: 764



Виктор Кислый Деятельность: Основатель и генеральный директор Wargaming net. Интересы: онлайн-игры Суммарная частотность: 575

4 место Юрий Чиж Деятельность: генеральный директор ООО «Трайпл», председатель наблюдательного совета ФК «Динамо-Минск» Интересы: ТЭК, строительство и недвижимость, стройматериалы, ритейл, продовольствие и сельское хозяйство, отдых и развлечения, фармацевтика и др. Суммарная частотность: 565

5 место Алексей Олексин Деятельность: Совладелец СЗАО «Энерго-Ойл» и ОДО «Белнефтегаз», совладелец МТБанка. Интересы: нефтепереработка, нефтетрейдинг, банковская сфера Суммарная частотность: 562 Алексей Олексин – один из самых непубличных бизнесменов Беларуси. В марте 2015 интерес к его персоне резко вырос, после того, как принадлежащие бизнесмену и его жене Инне Олексиной компании выкупили контрольный пакет акций МТБанка.

6 место Павел Топузидис Деятельность: Председатель правления ООО «Табак-Инвест» Интересы: Производство табачных изделий, ритейл, недвижимость, отдых и развлечения, аптечный бизнес Суммарная частотность: 544

7 место Виталий Арбузов Деятельность: Председатель совета директоров Fenox Global Group Интересы: автокомпоненты, ИT, ритейл, строительство, медицина Суммарная частотность: 534 8 место Юрий Зиссер Деятельность: Председатель общего собрания участников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Интересы: ИT, медиа Суммарная частотность: 528 9 место Сергей Метто Деятельность: Директор компании «Онега»

Человек, который заряжал своего энергией весь белорусский бизнес. Светлая память Суммарная частотность: 525 10 место Павел Белый Деятельность: Управляющий Группой компаний Тапас Интересы: Недвижимость Суммарная частотность: 513 11 место Юрий Аверьянов Деятельность: Председатель общего собрания акционеров ЗАО Торговый мир Кольцо Интересы: Недвижимость, отдых и развлечения Суммарная частотность: 512 12 место Антон Дмитриев Деятельность: Основатель инвестиционной компании «Quattro Capital», генеральный директор лизинговой компании «Открытая линия» Интересы: Финансы, лизинг, IT Суммарная частотность: 507 13 место Александр Кнырович Деятельность: Предприниматель, владелец группы компаний СТИ-Сармат, бизнес-ангел Суммарная частотность: 147 14 место Борис Медник Деятельность: Генеральный директор ОАСО Би энд Би иншуренс КоФинансы, ритейл Суммарная частотность: 142 15 место Владимир Пефтиев Деятельность: В прошлом – мажоритарный акционер ЗАО «Управляющая компания холдинга «Белтех Холдинг», экс-председатель общего собрания акционеров ЗАО «Белтехэкспорт» Интересы: оружие и спецтехника, игорный бизнес, инвестиции, производство алкогольных напитков Суммарная частотность: 94 16 место Сергей Савицкий Деятельность: Генеральный директор ООО Международный автомобильный холдинг Атлант-М Интересы: Авторитейл Суммарная частотность: 81 17 место Сергей Литвин Деятельность: Совладелец Группы компаний Евроторг Интересы: Ритейл, торговля, продовольствие и алкоголь, недвижимость, финансы Суммарная частотность: 69 18 место Игорь Чернявский Деятельность: Председатель наблюдательного совета СООО НТС Интересы: Ритейл, торговля, логистика, финансы, продовольствие и сельское хозяйство Суммарная частотность: 66 19 место Евгений Баскин Деятельность: Генеральный директор СЗАО Серволюкс Интересы: Продовольствие и сельское хозяйство, ритейл Суммарная частотность: 65 20 место Владимир Япринцев Деятельность: На настоящий момент неизвестно Интересы: ТЭК, строительство и недвижимость, стройматериалы, ритейл, сельское хозяйство и продовольствие, отдых и развлечения Суммарная частотность: 64 21 место Владимир Адамович Деятельность: Директор ООО Комфарм, заместитель главы КФХ Цнянские экопродукты Интересы: Фармацевтика, сельское хозяйство, стройматериалы Суммарная частотность: 64 22 место Алексей Ваганов Деятельность: Учредитель Группы компаний Лада ОМС, председатель наблюдательного совета СП ЗАО Юнисон Интересы: Недвижимость, автопром, альтернативная энергетика, медиа,отдых и развлечения, сельское хозяйство Суммарная частотность: 62 23 место Виктор Шевцов Деятельность: Председатель наблюдательного совета ЗАО Трастбанк, председатель совета директоров ЗАО Белзарубежстрой Интересы: Финансы, торговля, недвижимость, машиностроение, полиграфия, отдых и развлечения Суммарная частотность: 62 24 место Андрей Гусаров Деятельность: Учредитель агентства GUSAROV, бизнес-ангел Интересы: Интернет-маркетинг Суммарная частотность: 61 25 место Николай Мирный Деятельность: Совладелец OOO «Мирный путь» Интересы: Недвижимость, отдых и развлечения, спорт Суммарная частотность: 60 26 место Алексей Жуков Деятельность: енеральный директор Группы компаний Алютех Интересы: IT Суммарная частотность: 59 27 место Леонид Лознер Деятельность: Акционер EPAM Systems Inc. Интересы: Стройматериалы Суммарная частотность: 59 28 место Сергей Ткачук Деятельность: Член совета директоров RTL Holding Интересы: Логистика, ритейл Суммарная частотность: 58 29 место Наталья Луценко Деятельность: Владелец ГК «Содружество» (крупнейший переработчик сои в СНГ). Интересы: Сельское хоязйство Суммарная частотность: 57 30 место Виталий Шуравко Деятельность: Cовладелец ООО «ОНЛАЙНЕР» Интересы: IТ, медиа Суммарная частотность: 56