Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июля 2018, понедельник, 14:44
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,31
16. 07. 2018

«Помогаю бизнесменам бороться со страхом». Как в Беларуси учатся зарабатывать по-новому

Белорусы ударились в бизнес: «старожилов» из 90-х начинает теснить новое поколение предпринимателей. Если образно, то пока одни содержат цветочный магазин, другие открывают кофейни. Но проблемы у всех одни – дефицит знаний и много страхов. Преподаватель открытой Альфа-Банком «Академии бизнеса» Ольга Иваненко поделилась впечатлениями, что волнует малый бизнес в Беларуси и чего ему не хватает для роста.

Справка: Ольга Иваненко проводит в Академии бизнеса Альфа-Банка семинар «Налоговый менеджмент». Финансист по образованию и обладатель ученой степени МВА, Ольга более 10 лет предоставляет субъектам бизнеса практическую помощь по бухучету.

- Мы, конечно, много говорим о финансовых аспектах бизнеса: важности ежедневного бухучета, тонкости налогообложения в рамках нашего законодательства и распределении прибыли. Но самое важное – дать слушателям комплексную картину, как функционирует бизнес, показать важность каждого элемента и их взаимосвязь.

За годы работы бизнесмены научились двигаться по определенной траектории. Многие управленческие ошибки тонули в большой рентабельности, и в сознании возникли определенные стереотипы: нет доходности в 100%, нет бизнеса, процессы не важны – важны продажи. Но самым страшным и губительным для бизнеса старой формации является скорость и способность интегрировать современные решения в свой бизнес. Чтобы иметь успешный бизнес при низкой рентабельности, над процессами нужно работать с особой скрупулезностью

Вторая группа – бизнес поколения Z. Он технологичный, направлен на улучшение качества жизни человека и сокращение трудозатрат. У бизнесменов нового поколения свои ловушки: они много думают о продукте и не видят, что бизнес – это не только хороший продукт, но еще и процессы. Аналитический подход позволяет справится с неопределенностью современных бизнес-моделей. Но для того, чтобы его иметь, нужно учиться качественному менеджменту.

- Это все общие слова, а на конкретном примере можете пояснить?

- Приведу пример не из практики Академии бизнеса, а личного консалтинга. Приходит к нам владелец сети цветочных магазинов. Та самая «старая гвардия», 20 лет в бизнесе, но руку на пульсе держит: у него и торговые точки, и доставка, и интернет-торговля. Но бизнес при этом развивается не так хорошо. Выясняется, что логистика и продажи у него поставлены отлично, но на этом все и заканчивается. Вопроса «А что еще?» он просто не понял. Нет горящих глаз, нет эмоций от своего дела – причем не только у владельца, а, подозреваю, у всех сотрудников. В то время как сейчас товар продают именно эмоции: впечатление от общения с бизнесом настолько же важно, как и сам бизнес. А этого волшебства в цветочной сети просто нет.

- Вы считаете, что эмоциям есть место в бизнесе?

- Вы не поверите, но я как предприниматель тоже работаю с эмоциями. Со страхом и неуверенностью: «А получится ли у меня начать свой бизнес?» На самом деле это очень правильное проявление человеческой осторожности. Таких, кто не лезет без оглядки, а сначала прикидывает, становится все больше. И, как правило, осторожное начало приводит к запланированному успеху. Своей миссией вижу разрушить ментальные барьеры, вывести человека из паутины заблуждений про неподъемные нагрузки и обязательное фиаско при открытии собственного дела.

- Раньше в белорусский бизнес шли не только из-за денег, но часто от отчаяния: «есть нечего, нужно крутиться». Какова мотивация молодых бизнесменов?

- Желание создать хороший, качественный продукт. Популярное в 90-е слово «втюхать» окончательно ушло, сегодня попытки так работать вызывают недоумение. Бизнес ставит целью изменение окружающей действительности. Если угодно, и процесс и результат должны приносить удовлетворение.

Открывается, например, бесчисленное количество кофеен. Только для того, чтобы заработать денег? Нет, люди хотят, чтобы рядом с ними пили хороший кофе. И если продукт действительно достойный, если он кому-то помогает, решает проблему, скрашивает жизнь – вам за него заплатят. Но если вы рассчитываете сразу и только на деньги, предлагая продукт сомнительного качества – клиент не станет вам платить, уйдет к конкурентам.

Бизнесу одинаково нужны и стратеги, кто отвечает за развитие в целом, и тактики, кто примется за реализацию программы. При этом не нужно бояться ошибок. Ошиблись – считайте потери платой за помарку и двигайтесь дальше. Все поправимо. «То, что не убивает, делает нас сильнее». И опытнее.

- Как давно стала доминировать идея «качества жизни»?

- Совсем недавно, можно сказать – только сейчас. Первые робкие шаги были сделаны с выходами Декрета №7 «О развитии предпринимательства» и Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики». Государство сказало свое слово в отношении частного предпринимательства, простимулировало бизнес. И сегодня те, кто работал нелегально, выходят из тени: физлица открывают ИП, а прежние индивидуальные предприниматели регистрируют другие компании. Более крупные компании диверсифицируют бизнес и открывают другие направления.

- Какой пульс у белорусского бизнеса?

- У бизнеса пульс ровный и уверенный, я могу это наблюдать по своим собственным маркерам. В исполкомах – очереди на регистрацию, и это хороший знак. Кроме того, на рынке много компаний с богатым опытом работы. Стало меньше и организаций, которые закрывают или приостанавливают свою деятельность.

***

Академия бизнеса открыта Альфа-Банком для развития малого и среднего бизнеса. Около тысячи предпринимателей со всей страны могут бесплатно пройти обучение в сфере менеджмента и маркетинга. Программы обучения разрабатывали ведущие белорусские коучеры и эксперты, тематика широкая – от управления персоналом до интернет-технологий. Обучение проходит в группах по 16-18 человек, а записаться в Академию можно на портале Клуба клиентов.

 

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Бизнес новости
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Так, телефон зарядил, браслет зарядил, часы зарядил, сигарету зарядил, наушники зарядил, кроссовки зарядил, очки зарядил, зарядил ключи от машины, зарядил машину, можно ехать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Чемпионат мира по футболу в России

Кто выиграет ЧМ по футболу – 2018?

  • Франция 221 (44,7%)
  • Хорватия 51 (10,3%)
  • Бельгия 33 (6,7%)
  • Англия 29 (5,9%)
  • Меня футбол не интересует 160 (32,4%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.