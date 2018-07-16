«Помогаю бизнесменам бороться со страхом». Как в Беларуси учатся зарабатывать по-новому

Белорусы ударились в бизнес: «старожилов» из 90-х начинает теснить новое поколение предпринимателей. Если образно, то пока одни содержат цветочный магазин, другие открывают кофейни. Но проблемы у всех одни – дефицит знаний и много страхов. Преподаватель открытой Альфа-Банком «Академии бизнеса» Ольга Иваненко поделилась впечатлениями, что волнует малый бизнес в Беларуси и чего ему не хватает для роста.

Справка: Ольга Иваненко проводит в Академии бизнеса Альфа-Банка семинар «Налоговый менеджмент». Финансист по образованию и обладатель ученой степени МВА, Ольга более 10 лет предоставляет субъектам бизнеса практическую помощь по бухучету.

- Мы, конечно, много говорим о финансовых аспектах бизнеса: важности ежедневного бухучета, тонкости налогообложения в рамках нашего законодательства и распределении прибыли. Но самое важное – дать слушателям комплексную картину, как функционирует бизнес, показать важность каждого элемента и их взаимосвязь.

За годы работы бизнесмены научились двигаться по определенной траектории. Многие управленческие ошибки тонули в большой рентабельности, и в сознании возникли определенные стереотипы: нет доходности в 100%, нет бизнеса, процессы не важны – важны продажи. Но самым страшным и губительным для бизнеса старой формации является скорость и способность интегрировать современные решения в свой бизнес. Чтобы иметь успешный бизнес при низкой рентабельности, над процессами нужно работать с особой скрупулезностью

Вторая группа – бизнес поколения Z. Он технологичный, направлен на улучшение качества жизни человека и сокращение трудозатрат. У бизнесменов нового поколения свои ловушки: они много думают о продукте и не видят, что бизнес – это не только хороший продукт, но еще и процессы. Аналитический подход позволяет справится с неопределенностью современных бизнес-моделей. Но для того, чтобы его иметь, нужно учиться качественному менеджменту.

- Это все общие слова, а на конкретном примере можете пояснить?

- Приведу пример не из практики Академии бизнеса, а личного консалтинга. Приходит к нам владелец сети цветочных магазинов. Та самая «старая гвардия», 20 лет в бизнесе, но руку на пульсе держит: у него и торговые точки, и доставка, и интернет-торговля. Но бизнес при этом развивается не так хорошо. Выясняется, что логистика и продажи у него поставлены отлично, но на этом все и заканчивается. Вопроса «А что еще?» он просто не понял. Нет горящих глаз, нет эмоций от своего дела – причем не только у владельца, а, подозреваю, у всех сотрудников. В то время как сейчас товар продают именно эмоции: впечатление от общения с бизнесом настолько же важно, как и сам бизнес. А этого волшебства в цветочной сети просто нет.

- Вы считаете, что эмоциям есть место в бизнесе?

- Вы не поверите, но я как предприниматель тоже работаю с эмоциями. Со страхом и неуверенностью: «А получится ли у меня начать свой бизнес?» На самом деле это очень правильное проявление человеческой осторожности. Таких, кто не лезет без оглядки, а сначала прикидывает, становится все больше. И, как правило, осторожное начало приводит к запланированному успеху. Своей миссией вижу разрушить ментальные барьеры, вывести человека из паутины заблуждений про неподъемные нагрузки и обязательное фиаско при открытии собственного дела.

- Раньше в белорусский бизнес шли не только из-за денег, но часто от отчаяния: «есть нечего, нужно крутиться». Какова мотивация молодых бизнесменов?

- Желание создать хороший, качественный продукт. Популярное в 90-е слово «втюхать» окончательно ушло, сегодня попытки так работать вызывают недоумение. Бизнес ставит целью изменение окружающей действительности. Если угодно, и процесс и результат должны приносить удовлетворение.

Открывается, например, бесчисленное количество кофеен. Только для того, чтобы заработать денег? Нет, люди хотят, чтобы рядом с ними пили хороший кофе. И если продукт действительно достойный, если он кому-то помогает, решает проблему, скрашивает жизнь – вам за него заплатят. Но если вы рассчитываете сразу и только на деньги, предлагая продукт сомнительного качества – клиент не станет вам платить, уйдет к конкурентам.

Бизнесу одинаково нужны и стратеги, кто отвечает за развитие в целом, и тактики, кто примется за реализацию программы. При этом не нужно бояться ошибок. Ошиблись – считайте потери платой за помарку и двигайтесь дальше. Все поправимо. «То, что не убивает, делает нас сильнее». И опытнее.

- Как давно стала доминировать идея «качества жизни»?

- Совсем недавно, можно сказать – только сейчас. Первые робкие шаги были сделаны с выходами Декрета №7 «О развитии предпринимательства» и Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики». Государство сказало свое слово в отношении частного предпринимательства, простимулировало бизнес. И сегодня те, кто работал нелегально, выходят из тени: физлица открывают ИП, а прежние индивидуальные предприниматели регистрируют другие компании. Более крупные компании диверсифицируют бизнес и открывают другие направления.

- Какой пульс у белорусского бизнеса?

- У бизнеса пульс ровный и уверенный, я могу это наблюдать по своим собственным маркерам. В исполкомах – очереди на регистрацию, и это хороший знак. Кроме того, на рынке много компаний с богатым опытом работы. Стало меньше и организаций, которые закрывают или приостанавливают свою деятельность.

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