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16. 07. 2018

Никаких шпрот и только высокая кухня: в Минске на один день открылся латвийский pop-up ресторан Klusums&Martell

Вечером 13 июля в Минске на один день открылся pop-up ресторан высокой кухни для 25 гостей. Высокую гастрономическую миссию выполнило Латвийское внешнеэкономическое представительство при Посольстве Латвийской Республики в Республике Беларусь при поддержке бренда Martell.

Бронь столика — фотография

Для открытия Klusums&Martell был выбран популярный в Европе формат pop-up, также известный как «всплывающие заведения». Это значит, что совершенно в неожиданном месте появляется ресторан с авторским меню от известного шеф-повара. Работает такое заведение только один вечер, поэтому стать гостем эксклюзивной трапезы – большая честь для всех, кто действительно ценит по-настоящему вкусную кухню.

Пригласительным билетом на ужин в Klusums&Martell стала победа в конкурсе. Организаторы попросили беларусов сделать фотографию латвийского блюда и запостить его в соцсетях с рассказом, что для них #вкуслатвии под соответствующим хештегом. Большинство конкурсантов размещали традиционный лосось и шпроты. Но были и те, кто проявил кулинарные таланты и специально для конкурса приготовил свекольные оладьи с салакой и перепелиными яйцами, серый горох, фруктовую манку.  Победителями стали 25 авторов лучших фото.

Кисло-сладкий хлеб и муравьиная кислота

Куратором pop-up ресторана Klusums&Martell стал Сергей Шипоров, шеф-повар рыбного ресторана Le Dome в Латвии. На родине он известен как кулинар-виртуоз, способный удивить необычными вкусовыми сочетаниями даже самых изысканных гурманов. В Минск он прибыл по личному приглашению Латвийского внешнеэкономического представительства при Посольстве Латвийской Республики.

Сергей не только лично изучил все конкурсные работы и пригласил в pop-up ресторан победителей, но и провел авторский мастер-класс прямо во время ужина. Шеф-повар рассказал об особенностях каждого блюда из меню, его истории и поделился секретами приготовления. Происходящее на острове-кухне шефа транслировалось на большом экране. Ассистировали Сергею Шипорову эксперты в работе ресторанов высокой кухни Prokopiev Catering.

Меню Klusums&Martell было представлено 5 блюдами: 3 основными, закуской и десертом. Прибалтика славится рыбой, поэтому гости смогли попробовать угря из озера Усмас и хрустящую салаку с кокосовым соусом чили и майонезом из васаби. О мясных блюдах Латвии известно меньше, поэтому повар включил в меню говяжье ребро с глазурью из березового сиропа с копченым салатом и луком шалот. Изюминкой ужина стала сладкая закуска — кисло-сладкий хлеб, который в  Klusums&Martell подавался со взбитым маслом и жареными конопляными семечками. Необычный привкус ему придает муравьиная кислота — популярный в европейской высокой кухне ингредиент. На десерт шеф-повар приготовил крем из облепихи с карамелизованным белым шоколадом и мороженым из цидонии. Вкус блюд помог раскрыть аперитив от бренда Martell.

«Познакомить беларусов с латвийской кухней – не только большая честь для меня, но и ответственность. Я рад, что участники конкурса смогли выйти за рамки привычного восприятия нашей гастрономической культуры и действительно постарались приготовить интересные блюда. Многие ассоциируют Латвию только со свежей рыбой. Надеюсь, что благодаря ужину в pop-up ресторане гости смогли убедиться, что у вкусовых оттенков, как и у беларуско-латвийской дружбы, нет границ», – поделился шеф-повар Сергей Шипоров. 

Путешествие в Ригу

Организаторы приготовили для гостей ещё один сюрприз. По завершению трапезы среди участников была разыграна поездка на двоих в Латвию с бесплатным ужином в ресторане Le Dome.

Победителем стал Сергей Солоненко. В Ригу он отправится вместе со своей супругой.

«Последний раз выигрывал в лотереи в 13 лет книгу про партизан. Сейчас это совершенно другой уровень – номер люкс в пятизвездочном отеле в центре Риги, ужин в лучшем рыбном ресторане Латвии. Достопримечательности столицы я уже давно изучил, ведь бываю в Риге несколько раз в год. Поэтому хочу провести гастрономические выходные, чтобы ещё ближе познакомится со вкусом Латвии», – комментирует победитель.

Backstage

Площадкой для pop-up ресторана по-латвийски стало новое пространство Галереи «Ў» на улице Октябрьская. Организаторы pop-up ресторанов по всему миру традиционно выбирают лофты и заводские помещения, чтобы не отвлекать внимание гостей от трапезы ярким интерьером. “Klusums” в переводе с латышского значит “тишина”, поэтому ужин в выездном латвийском ресторане прошёл в камерной и умиротворенной атмосфере, что позволило гостям сосредоточиться на вкусовых акцентах каждого блюда. Оформлением площадки занималась белорусский дизайнер Светлана Шевелева, которой удалось передать сдержанное настроение латвийской высокой кухни, добавив при этом в декор необычные детали и тематические отсылки к гастрономической культуре Прибалтики.

«Чтобы понять настроение Латвии, её надо почувствовать и попробовать. Не у всех есть возможность отправиться в путешествие и посетить ресторан высокой кухни. Нам было важно показать латвийскую культуру с малознакомой беларусам стороны. Мы решили разделить с гостями то, чем действительно гордимся, — наш гастрономический потенциал. Уверены, что ужин в Klusums&Martell это лишь начало знакомства беларусов с возможностями латвийской кухни», — рассказал Георгий Воевода, руководитель Латвийского внешнеэкономического представительства при Посольстве Латвийской Республики в Республике Беларусь.

 

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