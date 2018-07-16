Для умной и деликатной стирки: в Минске прошла презентация новинки от LG SIGNATURE

12 июля в DoubleTree by Hilton Hotel Minsk прошла презентация новой стиральной машины от LG из линейки SIGNATURE. Стоимость стиральной машины - 8 000 BYN.

Июльским вечером в дружественной обстановке ведущий Дмитрий Новик представил гостям новую модель стиральной машины. Новинку уже можно найти в мультибрендовом салоне встраиваемой техники для кухни «Домотехника» (пр. Победителей, 106).

Вы когда-нибудь задавались вопросом: что для вас важно при стирке? Разработчики LG все продумали за вас. Новая стиральная машина решает огромный ряд задач: одновременная стирка белого и цветного, верхней одежды и нижнего белья, одежды для взрослых и детей, спортивной одежды и деликатного белья, экономя время стирки.

Секрет в том, что стиральная машина LG SIGNATURE оснащена двумя отдельными барабанами: основным и мини-барабаном, спрятанным в основании. Мини-барабан имеет оптимальный размер для стирки небольшого количества вещей. Специальные режимы для деликатной одежды обеспечат ей надлежащий уход. Инверторный мотор с прямым приводом отвечает за высокую надежность и долговечность, а также деликатную сушку белья при низком энергопотреблении. А уникальный круглый ЖК-дисплей на основном барабане позволяет с легкостью управлять обоими барабанами одновременно.

Технология Centum System включает в себя фиксированный барабан и улучшенную систему подвески, которая позволяет минимизировать вибрацию

и уровень шума (до 66 дБ). Революционная функция Auto Dosing System отвечает за автоматическое дозирование моющих средств и гарантирует использование идеального количества средства для каждой загрузки белья. Вы можете однократно заполнить отсек, а машина будет автоматически отмерять необходимое для стирки количество. Программа Stream (работа с паром) способна освежить одежду за 30 мин без применения порошка, смягчить ткани без кондиционеров, а также удалить возможные аллергены.

Одним из ключевых преимуществ новой стиральной машины является управление через Wi-Fi c Smart ThinQ! Вы можете управлять стиральной машиной с помощью смартфона, получать уведомления о том, что емкость для моющего средства пуста, загружать специальные циклы стирки и даже отслеживать расход воды и электричества.

В дизайне сочетаются элегантность и надежность во всех деталях. Уникальная черная дверца с закаленным стеклом и эмалевое покрытие этой стиральной машины воплощают в себе оба этих качества.

Благодаря танцу «Черное и Белое» от ZALESKI DANCE DESIGN SHOW во время презентации все гости смогли наглядно убедиться в том, как стиральная машина LG SIGNATURE сочетает несочетаемое.

А многодетная мама и известная телеведущая Наталья Надольская, в свою очередь, поделилась секретами, как она все успевает при своем бешеном ритме, сколько времени у нее отнимает домашнее хозяйство и помогает ли ей в жизни «умная» техника.

Все мы знаем, что летом стирка детских вещей отнимает больше всего времени, ведь игры в песочнице и на траве, поездке на велосипеде и самокате, пятна от ягод и многое другое никто не отнимал. В мир беспечного детства и неуемной энергии всех гостей вечера окунули юные модели из Nagorny Podium School под руководством несравненного режиссера показа и директора NAGORNY KIDS Нины Драко.

В завершение вечера гости смогли задать все интересующие вопросы представителям компании LG, изучить стиральную машину более детально и обсудить новинку.