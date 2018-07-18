На Минском море пройдет мультиспортивная гонка для смелых белорусов

На Минском море 22 июля пройдет крупная мультиспортивная гонка Alfa-Bank Minsk Triathlon. Всем желающим предлагают проплыть 475 м, проехать на велосипеде 22,5 км и пробежать 5,25 км.

Соревнование соберет около 500 атлетов, преуспевших сразу в трех видах спорта. Во время гонки им предстоит в режиме нон-стоп проплыть дистанцию в Минском море, потом проехать большой отрезок на велосипеде и в конце пробежать наперегонки. Велоэтап пройдет по заасфальтированной дорожке без перепада высот, а беговой маршрут будет проложен вдоль пляжа.

Предусмотрены личное и групповое участие в формате эстафеты. В последнем случае в каждой команде должно быть по три атлета. Гонка объединит совершенно разных людей: в частности, среди участников ожидают немало бизнесменов и топ-менеджеров. Победители в мужском, женском и детском разряде получат денежные призы от Альфа-Банка.

«Триатлон стремительно набирает популярность в стране. В Беларуси достаточно много сильных людей, не только физически, но и духовно, которые готовы выходить на такие сложные старты. И мы это видим по числу участников, которое уже превзошло наши ожидания. Эта гонка поддержит стремление белорусов проявить свои способности и быть смелее», – считает председатель правления Альфа-Банка Валерий Смоляк.

Alfa-Bank Minsk Triathlon стартует 22 июля в 10 часов утра около базы Белорусской федерации парусного спорта (Минское море, Заречье-1). Гонку проводит «Клуб триатлона «Тристайл» при поддержке Министерства спорта и туризма, Альфа-Банка и Миноблисполкома. Для зрителей предусмотрен бесплатный вход.

Триатлон появился благодаря французам еще в начале 20-го века. Однако наибольшую популярность приобрел в начале нулевых, когда был включен в олимпийскую программу. Перспективный вид спорта сейчас активно развивается и в Беларуси.