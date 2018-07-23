Центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии» запустил youtube-канал

Авторы канала ставят перед собой задачу рассказать зрителям о бурно развивающейся белорусской ИТ-индустрии, а также продемонстрировать какие изменения происходят в этой сфере в других странах.

На канале «СТАРТАП ТЕХНОЛОГИИ» будут регулярно публиковаться интервью с известными бизнесменами, руководителями ИТ-компаний, основателями стартапов, венчурными инвесторами и экспертами.

Кроме того, здесь можно будет посмотреть видеоуроки для начинающих ИТ-предпринимателей и трансляции с технологических конференций. Эксперты канала - опытные бизнесмены-практики, будут делиться со зрителями своими инсайтами и отвечать на вопросы.

Первым гостем канала стал украинский предприниматель и спортсмен Андрей Онистрат («Бегущий банкир»), уже известный белорусам. Так, первый мастер-класс Андрея Онистрата, проведенный компанией «Стартап технологии», собрал 650 участников. А на следующий день после мероприятия около 30 участников мастер-класса совершили пробежку со спикером.

В интервью каналу «СТАРТАП ТЕХНОЛОГИИ» Андрей Онистрат щедро делится своими мыслями о белорусских и украинских предпринимателях. Он доходчиво объясняет значение спорта для достижения успехов в бизнесе и гармоничного развития личности, о значении семьи. Видео уже доступно на нашем канале «СТАРТАП ТЕХНОЛОГИИ».