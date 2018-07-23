В Вилейском районе молодая мама почти месяц пряталась в лесу

20 июля в 23.00 милиция обнаружила 32-летнюю Веронику Баранову, которую искала три недели, прятавшейся в сарае собственного двора в деревне Малевичи Вилейского района. Женщина числилась без вести пропавшей.

Оказалось, женщина жива и все это время умышленно пряталась. Объяснить свое поведение не смогла.

Накануне, 28 июня, 32-летняя Вероника Баранова встретилась с мужем, живущим с другой женщиной в 4 км от ее деревни и оставила ему их общую 6-месячную дочь. Она пояснила, что собирается обследоваться из-за серьезного заболевания. После этого женщина перестала выходить на связь. Муж Вероники сообщил о ее исчезновении в милицию, сообщает МЛЫН.by.

Старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Вилейского РОВД Виталий Послед отметил, что 14 июля по факту исчезновения Вероники Барановой следователи возбудили уголовное дело. До этого ее искали везде, но безуспешно:

– Во время розыскных мероприятий мы готовились к худшему. Не исключали, что женщина могла погибнуть, либо покончить с собой. На 12 июля планировалось масштабное поисковое мероприятие по прочесыванию леса с участием 35 военнослужащих внутренних войск МВД и волонтеров поисково-спасательного отряда «Ангел». Но буквально накануне, 11 июля, появилась информация о том, что Вероника Баранова жива, знает, что ее ищут, но умышленно прячется. Местные ее неоднократно видели в Партизанском, поэтому с поисковой операцией мы повременили, но продолжали поиски своими силами.

Вероника Баранова призналась, что жила в лесу все три недели, питалась ягодами, ночевала в заброшенных домах или чужих сараях. 11 июля она появлялась возле дома мужа и его сожительницы целью увидеть дочь, когда девочке исполнилось 6 месяцев.

Предполагается, что женщина таким образом пыталась привлечь к себе внимание из-за сложной личной ситуации. 6-месячная дочь Вероники Барановой пока находится с отцом.