В этом году белорусы стали чаще ездить за границу

Сотрудники таможни оформляют около 16 000 легковых авто в сутки. Это на 4 000 больше легковых автомобилей в сутки, чем в первом полугодии 2017 года, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Данный показатель неуклонно растет. Ежесуточный поток на сегодняшний день составляет около 64 000 человек, около 6 000 грузовиков и порядка 16 000 легковых авто. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby