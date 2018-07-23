В этом году белорусы стали чаще ездить за границу

Сотрудники таможни оформляют около 16 000 легковых авто в сутки. Это на 4 000 больше легковых автомобилей в сутки, чем в первом полугодии 2017 года, сообщили в Государственном таможенном комитете.
Данный показатель неуклонно растет. Ежесуточный поток на сегодняшний день составляет около 64 000 человек, около 6 000 грузовиков и порядка 16 000 легковых авто.
Для повышения оперативности таможенные органы постоянно внедряют инновации, такие как информатизация и автоматизация таможенных процессов. Сегодня используется на 100% электронный документооборот, активно применяется автоматический выпуск товаров и транспортных средств.
Белорусская таможня также получила определенные результаты в ходе реализации проектов международной технической помощи по улучшению инфраструктуры пунктов пропуска. Благодаря этому стало возможным оформлять больше транспортных средств.
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