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23. 07. 2018

ЛГБТ-активистка заплатит 15 базовых за снимок на фоне Дома правительства

Виктория Биран оштрафована за фото с плакатом «Сами вы подделка» уже во второй раз.

На данный момент в суде изучали ее второй снимок (из трех), на фоне Дома правительства. В мае 2018 года девушка вышла к зданию МВД с плакатом «Сами вы подделка», чтобы выразить несогласие с заявлением МВД об ЛГБТ-сообществе, сообщает TUT.by.

Сегодня в суде Московского района Минска прошло разбирательство по поводу фото у Дома правительства. Был составлен протокол по ч.1 ст. 23.34 КоАП за нарушение Закона «О массовых мероприятиях». В результате девушка получила штраф в 15 базовых. За две фотографии Виктория Биран должна будет заплатить 735 рублей.

Также ожидается суд по поводу снимка на фоне КГБ. 

После первого суда пользователи Сети собрали Виктории больше тысячи рублей на оплату штрафов .


Читать полностью:  https://news.tut.by/economics/601759.html?crnd=38790

Читать полностью:  https://news.tut.by/economics/601759.html?crnd=38790

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