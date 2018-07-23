Audi представляет обновленное семейство моделей ТТ

Через 20 лет после дебюта самого первого купе с индексом ТТ компания Audi провела модернизацию семейства моделей ТТ – уже третьего поколения. Обновленные модели отличаются более спортивным дизайном экстерьера, более изысканным интерьером, более мощными двигателями и расширенным стандартным оснащением.

Обновленные модели обрели более прогрессивную и спортивную внешность благодаря новой трехмерной радиаторной решетке Singleframe и увеличенным воздухозаборникам в переднем бампере. В качестве опции для моделей доступна передняя светотехника LED или Matrix LED с динамическими указателями поворота. Под фирменным серебристым люком топливного бака больше нет крышки – топливный «пистолет» вставляется сразу в горловину, как это и положено настоящему спорткару.

Новый опциональный пакет внешней отделки S line придает автомобилю еще более эффектный внешний вид благодаря полноразмерному переднему сплиттеру, вертикальным воздухозаборникам, радиаторной решетке в цвете «черный титан», аэродинамическим накладкам на пороги кузова, расширенному заднему диффузору в заднем бампере и вертикальным воздуховодам с тремя горизонтальными планками в каждой под задними фонарями. Гамма доступных оттенков окраски кузова дополнилась новыми вариантами: «cosmos blue», «pulse orange» и «turbo blue».

Расширенная стандартная комплектация обновленного семейства Audi TT включает в себя виртуальную панель приборов Audi virtual cockpit, динамическую систему управления Audi drive select, датчики дождя и света, обогреваемые зеркала заднего вида и многофункциональное рулевое колесо, мультимедийную систему с голосовым управлением, подсвеченными разъемами USB и подключением устройств по Bluetooth. Также в стандартное оснащение входят спортивные сиденья с интегрированными подголовниками, а в пакет отделки салона S line входят «S»-сиденья с пневматической регулировкой элементов боковой поддержки.

Для обновленного семейства ТТ доступна широкая линейка бензиновых двигателей, которые компонуются с 6-ступенчатой механической КПП или 7-диапазонной преселективной коробкой передач S tronic. Все двигатели теперь оснащены сажевым фильтром для более высокой экологичности.

Продажи обновленного Audi TT начнутся в Европе этой осенью - прием заказов у официальных дилеров будет открыт с сентября 2018 года.