Под Барановичами водитель легковушки уснул и врезался в микроавтобус

22 июля в Барановичском районе произошло столкновение легкового авто и микроавтобуса, сообщили в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП случилось на шестом километре трассы Р4 Барановичи-Ляховичи около 14.00. Водитель Renaut уснул во время управления автомобилем и, выехав на встречную полосу, столкнулся с микроавтобусом Fiat.

В результате ДТП пострадал 58-летний водитель легкового авто и 38-летний пассажир. Пострадавшие доставлены медиками в Барановичскую областную больницу.