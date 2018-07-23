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23. 07. 2018

Под Барановичами водитель легковушки уснул и врезался в микроавтобус

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

22 июля в Барановичском районе произошло столкновение легкового авто и микроавтобуса, сообщили в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП случилось на шестом километре трассы Р4 Барановичи-Ляховичи около 14.00. Водитель Renaut уснул во время управления автомобилем и, выехав на встречную полосу, столкнулся с микроавтобусом Fiat.

В результате ДТП пострадал 58-летний водитель легкового авто и 38-летний пассажир. Пострадавшие доставлены медиками в Барановичскую областную больницу.

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