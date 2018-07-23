Иностранные компании освобождены от налогов на доходы по некоторым кредитам белорусским организациям

Александр Лукашенко подписал указ №286 "О налогообложении отдельных доходов", сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, создаются дополнительные условия для самостоятельного привлечения белорусскими организациями средств на международных финансовых рынках, повышения привлекательности для инвесторов эмитируемых ими долговых ценных бумаг. В будущем это поспособствует снижению стоимости заимствования ресурсов, сообщает БелТА.

Указом устанавливается нулевая ставка налога на доходы иностранных организаций, полученные в виде % по кредитам и займам, предоставленным белорусским организациям за счет размещения их долговых ценных бумаг, а также по размещенным за пределами Беларуси долговым обязательствам, формирующим внешний государственный долг.

При этом, доходы, полученные иностранными организациями и гражданами от выполнения работ или оказания услуг, связанных с размещением на международном рынке государственных долгосрочных облигаций и осуществлением мер защиты интересов Беларуси в инвестиционных спорах, освобождены от налога на доходы, на добавленную стоимость и подоходного налога.

