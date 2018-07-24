Дарья Домрачева попала в ДТП возле "Центрального"

Вечером 23 июля Дарья Домрачева попала в автомобильную аварию во время заезда во двор магазина "Центрального" в Минске. Спортсменка заезжала в арку со стороны Октябрьской площади.

Биатлонистка не пострадала, повреждено лишь ее авто.

Летом 2018 года вместе заезда были установлены болларды (дорожные столбики), Дарья Домрачева об этом не знала.

BMW X6 Домрачевой был подарен на день рождения в 2012 году от федерации биатлона, снонсоров, болельщиков и автокомпании BMW.