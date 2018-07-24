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24. 07. 2018

Дарья Домрачева попала в ДТП возле "Центрального"

Дарья Домрачева Источник фото: IBU

Вечером 23 июля Дарья Домрачева попала в автомобильную аварию во время заезда во двор магазина "Центрального" в Минске. Спортсменка заезжала в арку со стороны Октябрьской площади.

Биатлонистка не пострадала, повреждено лишь ее авто.

Летом 2018 года вместе заезда были установлены болларды (дорожные столбики), Дарья Домрачева об этом не знала.

BMW X6 Домрачевой был подарен на день рождения в 2012 году от федерации биатлона, снонсоров, болельщиков и автокомпании BMW.

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