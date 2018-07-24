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24. 07. 2018

Белорусский фильм «Хрусталь» Дарьи Жук получил Гран-при Одесского международного кинофестиваля

21 июля на церемонии закрытия 9-го Одесского международного кинофестиваля фильм «Хрусталь» белоруски Дарьи Жук был удостоен Гран-при «Золотой Дюк» и денежного приза в размере десяти тысяч евро. Главный приз фестиваля определяется путем зрительского голосования, явным фаворитом которого в этом году стала белорусская картина.

«Это награда очень много значит для меня, это мой первый фильм. Это огромный подарок и честь для моей команды и, самое главное, прорыв для нашей небольшой страны, которая находится рядом, и фильмы которой редко попадают на фестивали международного масштаба», - сказала со сцены Одесского театра оперы и балета, где проходила церемония, режиссер Дарья Жук.  
 
В основном конкурсе фестиваля в этом году было представлено 12 картин из разных стран мира, среди которых – участники Каннского, Берлинского и других фестивалей. 
В последние годы Одесский международный кинофестиваль стал одним из самых значимых кинофорумов Восточной Европы и крупнейшим кинособытием Украины. Фестиваль ежегодно собирает более ста тысяч зрителей и множество иностранных гостей, в том числе звезд. Гостями фестиваля в разные годы были актеры Джон Малкович, Изабель Юппер, режиссеры Даррен Аронофски, Агнешка Холланд и многие другие ключевые фигуры современного кино. В этом году приз кинофестиваля за вклад в киноискусство был вручен британской актрисе Жаклин Биссет. 
 
Действие фильма «Хрусталь» происходит в Беларуси в 90-е годы. По сюжету девушка-диджей Веля мечтает уехать в Америку, но делает ошибку в заявлении на визу и теперь вынуждена провести неделю в небольшом заводском городке. 
 
«Хрусталь» снят совместно кинокомпаниями Беларуси, США, Германии и России. Мировая премьера фильма состоялась 30 июня на кинофестивале в Карловых Варах. Картина была удостоена высокой оценки зарубежных критиков и продолжает получать приглашения на международные кинофестивали. Также фильм был выбран белорусским оскаровским комитетом для выдвижения на премию Американской киноакадемии.
 
Фильм «Хрусталь» выйдет на экраны Беларуси 30 августа.  

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