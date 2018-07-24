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24. 07. 2018

В Шарковщине и Нарочи выпала почти половина месячной нормы осадков

По 34 мм осадков выпало днем 23 июля в Шарковщине (Витебская область) и Нарочи (Мядельский район Минской области), сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Сегодня в Беларуси ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Температура воздуха составит 22-28 градусов тепла.

Согласно прогнозам синоптиков, ожидается ветер северо-восточный умеренный, во время грозы местами со шквалистым усилением до сильного порывистого.  

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Люберецкий участковый, увидев бандитов, дал два предупредительных в воздух и лишь потом достал пистолет.

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