В Шарковщине и Нарочи выпала почти половина месячной нормы осадков

По 34 мм осадков выпало днем 23 июля в Шарковщине (Витебская область) и Нарочи (Мядельский район Минской области), сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня в Беларуси ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Температура воздуха составит 22-28 градусов тепла.
Согласно прогнозам синоптиков, ожидается ветер северо-восточный умеренный, во время грозы местами со шквалистым усилением до сильного порывистого.
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