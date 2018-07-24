В Минске заведено уголовное дело на врача, пытавшегося продать психотроп пациенту

Один из врачей частного медицинского центра выписал пациенту рецепт на таблетки "Диазепам", в составе которых содержится психотроп, однако купил таблетки сам и пытался их перепродать. На врача завели уголовное дело, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.

38-летний врач выписывал рецепт пациенту, который проходил курс лечения. Мужчину задержали во время ожидания покупателя и изъяли у него 20 таблеток «Диазепама».

В отношении врача возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

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