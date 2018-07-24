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24. 07. 2018

Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии

Фото: Daily Mail / YouTube

В Индонезии родился ребенок с двумя лицами и парой мозгов, заключенных в одну голову. Об этом сообщает Daily Mail.

Мальчик по имени Гилан Эндика (Gilang Andika) родился в индонезийском городе Батам. На данный момент ему два месяца. У него одно тело, две руки и две ноги, но из-за того, что его брат-близнец не смог развиться в утробе матери, его голова оказалась деформированной. Такая патология встречается в одном из 250 тысяч случаев.

Издание отмечает, что деформация головы и присутствие мозга и лица брата-близнеца подвергает жизнь ребенка опасности — в голове скапливается лишняя жидкость. Местные врачи констатировали, что не могут помочь родителям в этой ситуации. Пока ребенок остается в больнице под присмотром специалистов.

Мать Гилана рассказала, что не знала о состоянии сына в утробе вплоть до родов. Женщина трижды проходила проверку ультразвуком, но она ничего не показала. Доктор, присматривающий за ребенком, рассказал, что родителям посоветовали обратиться к больницу в Джакарте с хорошим оборудованием и первоклассными хирургами.

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