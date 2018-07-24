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24. 07. 2018

Брестские таможенники нашли 90 кг рогов оленя в тайнике автомобиля

Фото: Брестская таможня

На территории республиканского пункта таможенного оформления "Мокраны" сотрудники Брестской таможни обнаружили в легковом авто тайник с оленьими рогами, сообщили в ГТК.

21-летний житель Брестского района, возвращавшийся из Украины на "Фольксвагене",  при пересечении границы выбрал зеленый коридор, обозначая, что не имеет с собой товаров для личного пользования, подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако сотрудники, проводившие таможенный досмотр, выяснили, что автомобиль оборудован газобаллонной установкой, а в топливном баке находятся 92 кг распиленных оленьих рогов на общую стоимость более 3500 рублей.

Товар был обязателен к таможенному декларированию согласно законодательству, а также должен был сопровождаться ветеринарным сертификатом.

В результате произошедшего начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Беларуси. Автомобиль "Фольксваген" 1992 года выпуска и незаконно перемещаемый товар изъяты до решения суда.

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