Полтысячи белорусов покорили минский триатлон

Под Минском прошла крупная мультиспортивная гонка Alfa-Bank Minsk Triathlon. Более 500 человек на время проплыли, проехали на велосипеде и пробежали солидные дистанции. Среди победителей – команда олимпийской чемпионки Надежды Скардино, рассказали организаторы.

Организаторы предложили проплыть 475 м в Минском море, проехать на велосипеде 22,5 км по заасфальтированной дорожке и пробежать 5,25 км вдоль пляжа. С мультиспортивной задачей справились более 500 человек. Многие из них последние недели провели в тренировках, так что трассу преодолели без каких-либо трудностей.

Первое место в турнире занял Максим Гребенчук, который покорил дистанцию за 1 час 6 минут. Еще меньше – ровно час – потратил Александр Василевич, который выступал вне зачета. А лучшей среди девушек оказалась Наталья Баркун, оставившая на трассе около 1 часа 15 минут. В эстафете выиграла команда Masters Grodno, преодолев маршрут за 1 час 5 минут. Среди женщин не было равных дружине олимпийской чемпионки Надежды Скардино, к которой присоединились Оксана Виноградова и Анастасия Дашкевич.

В гонке участвовали известные белорусы: топ-менеджеры крупных компаний, бизнесмены, артисты и телеведущие. Олимпийские чемпионы и призеры преодолели дистанцию в поддержку проекта «Спорт-Инклюзия», направленного на помощь детям с аутизмом.

«Мультиспортивная гонка – хотя и не новое, но уже популярное для Беларуси направление. Оно позволяет собрать вместе совершенно разных людей: одни хорошо плавают, другие быстро бегают или хорошо ездят на велосипеде. Объединив разные виды спорта, получается гонка на выносливость и стойкость. Мы рады, что полтысячи смелых белорусов не испугались испытаний и смогли добраться до финиша», – подчеркнули в Альфа-Банке.

Alfa-Bank Minsk Triathlon проходит первые. Гонку провели «Клуб триатлона «Тристайл» и Альфа-Банк под эгидой Министерства спорта и туризма.

Триатлон как вида спорта появился благодаря французам еще в начале 20-го века. Однако наибольшую популярность приобрел в начале нулевых, когда был включен в олимпийскую программу. Перспективное направление сейчас развивается и в Беларуси.