Технологии Bosch, которые спасают жизнь мотоциклиста

Безопасность - одна из самых насущных проблем в мире мотоциклов. На сегодня компания Bosch имеет множество решений для повышения безопасности двухколесного транспорта, от электронных ассистентов помощи водителю до систем с беспроводным сетевым подключением. Компания обладает огромным исследовательским потенциалом, позволяющим непрерывно двигаться вперед. Но уже сегодня в Bosch есть решения, которые станут основой системы безопасности мотоциклов в будущем.

Исследовательский проект по сохранению устойчивости двухколесных транспортных средств

Мокрые листья на дороге, масляное пятно или россыпь гравия, – колеса мотоцикла неминуемо соскальзывают с траектории движения, если во время поворота неожиданно резко ухудшается сцепление с дорогой. В таких ситуациях у водителя практически нет шансов сохранить устойчивость двухколесного транспортного средства. В идеале, сохранение траектории движения требует дополнительной внешней силы, воздействующей на мотоцикл сбоку. В этом и заключается идея исследовательского проекта по сохранению устойчивости двухколесных транспортных средств, цель которого – найти противодействие соскальзыванию колес при ухудшении сцепления с дорогой.

Технология, предложенная Bosch, позволяет, удержать мотоцикл на дороге и значительно снизить риск падения. Для распознавания скольжения колес в системе используются специальные датчики. При получении сигнала опасности срабатывает газогенератор того же типа, который используется в автомобильных подушках безопасности. Поток газа попадает в специальный резервуар, а затем через форсунку вырывается наружу в нужном направлении. Мощный поток газа создает тягу, которая увеличивает прижимную силу и противодействует центробежной силе, препятствуя соскальзыванию колес с траектории.

Ассистенты, основанные на действии радара

Установка на мотоцикл радара для распознавания окружающих предметов позволяет повысить безопасность двухколесных транспортных средств. Функции, основанные на действии радара, также повышают комфорт, облегчая мотоциклисту вождение.

Адаптивный круиз-контроль (ACC)

При поездках в плотном потоке движения, поддержание безопасного расстояния до впередиидущего транспортного средства требует от мотоциклиста предельной концентрации и напряжения в течение продолжительного времени. Адаптивный круиз-контроль в автоматическом режиме меняет скорость мотоцикла в зависимости от скорости потока и поддерживает безопасное расстояние до впереди идущего транспортного средства. Благодаря этой функции появляется возможность снизить количество аварийных случаев. Адаптивный круиз-контроль делает езду на мотоцикле более комфортной и позволяет водителю сосредоточиться на анализе дорожной ситуации, что особенно актуально в пробках.

Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения

Снижение внимания даже на короткий период может привести к серьезным последствиям. Компания Bosch разработала систему предупреждения об угрозе фронтального столкновения для мотоциклов, снижающую риск ДТП или позволяющую, как минимум, смягчить ее последствия. Электронный помощник активируется в начале движения и действует при любой скорости. Если система обнаруживает опасное сближение с впереди идущим транспортным средством, а мотоциклист не реагирует на это, ассистент выдает предупреждение в виде акустического или оптического сигнала.

Система контроля слепых зон

Электронный ассистент отслеживает движение объектов сбоку и сзади мотоцикла, позволяя снизить опасность при перестроениях. Система основана на действии радара, фиксирующего объекты вне прямого поля зрения мотоциклиста. При появлении транспортного средства в слепой зоне система выдает предупреждение в виде визуального сигнала – например, при помощи лампы, интегрированной в зеркало заднего вида.

ABS

С 1984 года Bosch постоянно совершенствует технологию ABS для мотоциклов. Конечная цель этой работы – сделать эту важнейшую для безопасности движения технологию доступной для всех классов мотоциклов на всех рынках. Согласно исследованиям Bosch, по статистике несчастных случаев, приблизительно каждое четвертое дорожно‑транспортное происшествие с участием мотоцикла, повлекшее травмы или гибель мотоциклиста, можно было бы предотвратить, если бы на мотоцикле стояла ABS. Все больше стран и регионов, включая ЕС, Японию, Тайвань и Бразилию, вводят правила, делающие обязательной установку антиблокировочной системы тормозов на двухколесные транспортные средства. С апреля 2018 года в Индии ABS входит в перечень обязательных систем безопасности для всех новых мотоциклов с объемом двигателя свыше 125 куб. см. Система ABS 10 была разработана специально для рынков развивающихся стран, где мотоциклы составляют значительную часть трафика.

MSC

Система курсовой устойчивости для мотоциклов MSC – первая в мире комплексная система безопасности для двухколесных транспортных средств. Контролируя ряд специфических параметров, таких как угол наклона мотоцикла, MSC может мгновенно задействовать функции электронного ассистента при торможении или ускорении в соответствии с текущей ситуацией на дороге. Разработанная Bosch система может предотвратить потерю устойчивости мотоцикла при торможении в повороте, которое является причиной большинства аварий для мотоциклистов. Новый датчик 6D, использованный в MSC, – самый миниатюрный и легкий на рынке. С его появлением значительно упростилась задача оснащения мотоцикла компонентами системы. Кроме того, новый датчик более устойчив к вибрациям в сравнении с существующими аналогами.

Система обмена данными мотоцикл-автомобиль

Создавая систему, позволяющую мотоциклам и автомобилям связываться друг с другом и передавать информацию, Bosch проектирует цифровой щит для мотоциклистов. До десяти раз в секунду транспортные средства в радиусе нескольких сотен метров будут передавать друг другу информацию о своем типе, скорости, положении на дороге и направлении движения. При помощи этой технологии водители будут предупреждены о приближении мотоцикла задолго до его появления в поле зрения. Полученная информация позволит водителям учитывать это при маневрировании. В качестве основы для организации сети подключенных транспортных средств используется общепринятый стандарт WLAN (ITS G5). Время между передачей и приемом в такой беспроводной сети составляет всего несколько миллисекунд. Это значит, что участники дорожного движения смогут передавать и получать актуальную информацию в режиме реального времени.

Система экстренного вызова при аварии, поломке и для поиска объектов инфраструктуры

Система eCall способна автоматически совершить экстренный вызов, если мотоциклист попал в ДТП, и передать в службу экстренной помощи информацию о типе транспортного средства и его местоположении. Система bCall может связаться с СТО в случае поломки мотоцикла и отправить необходимые данные о состоянии транспортного средства. Еще одна система, iCall, поможет мотоциклисту найти ближайшую АЗС или другой элемент дорожной инфраструктуры.