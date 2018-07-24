Технологии Bosch, которые спасают жизнь мотоциклиста

Безопасность - одна из самых насущных проблем в мире мотоциклов. На сегодня компания Bosch имеет множество решений для повышения безопасности двухколесного транспорта, от электронных ассистентов помощи водителю до систем с беспроводным сетевым подключением. Компания обладает огромным исследовательским потенциалом, позволяющим непрерывно двигаться вперед. Но уже сегодня в Bosch есть решения, которые станут основой системы безопасности мотоциклов в будущем.
Исследовательский проект по сохранению устойчивости двухколесных транспортных средств
Мокрые листья на дороге, масляное пятно или россыпь гравия, – колеса мотоцикла неминуемо соскальзывают с траектории движения, если во время поворота неожиданно резко ухудшается сцепление с дорогой. В таких ситуациях у водителя практически нет шансов сохранить устойчивость двухколесного транспортного средства. В идеале, сохранение траектории движения требует дополнительной внешней силы, воздействующей на мотоцикл сбоку. В этом и заключается идея исследовательского проекта по сохранению устойчивости двухколесных транспортных средств, цель которого – найти противодействие соскальзыванию колес при ухудшении сцепления с дорогой.
Технология, предложенная Bosch, позволяет, удержать мотоцикл на дороге и значительно снизить риск падения. Для распознавания скольжения колес в системе используются специальные датчики. При получении сигнала опасности срабатывает газогенератор того же типа, который используется в автомобильных подушках безопасности. Поток газа попадает в специальный резервуар, а затем через форсунку вырывается наружу в нужном направлении. Мощный поток газа создает тягу, которая увеличивает прижимную силу и противодействует центробежной силе, препятствуя соскальзыванию колес с траектории.
Ассистенты, основанные на действии радара
Установка на мотоцикл радара для распознавания окружающих предметов позволяет повысить безопасность двухколесных транспортных средств. Функции, основанные на действии радара, также повышают комфорт, облегчая мотоциклисту вождение.
- Адаптивный круиз-контроль (ACC)
При поездках в плотном потоке движения, поддержание безопасного расстояния до впередиидущего транспортного средства требует от мотоциклиста предельной концентрации и напряжения в течение продолжительного времени. Адаптивный круиз-контроль в автоматическом режиме меняет скорость мотоцикла в зависимости от скорости потока и поддерживает безопасное расстояние до впереди идущего транспортного средства. Благодаря этой функции появляется возможность снизить количество аварийных случаев. Адаптивный круиз-контроль делает езду на мотоцикле более комфортной и позволяет водителю сосредоточиться на анализе дорожной ситуации, что особенно актуально в пробках.
- Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения
Снижение внимания даже на короткий период может привести к серьезным последствиям. Компания Bosch разработала систему предупреждения об угрозе фронтального столкновения для мотоциклов, снижающую риск ДТП или позволяющую, как минимум, смягчить ее последствия. Электронный помощник активируется в начале движения и действует при любой скорости. Если система обнаруживает опасное сближение с впереди идущим транспортным средством, а мотоциклист не реагирует на это, ассистент выдает предупреждение в виде акустического или оптического сигнала.
- Система контроля слепых зон
Электронный ассистент отслеживает движение объектов сбоку и сзади мотоцикла, позволяя снизить опасность при перестроениях. Система основана на действии радара, фиксирующего объекты вне прямого поля зрения мотоциклиста. При появлении транспортного средства в слепой зоне система выдает предупреждение в виде визуального сигнала – например, при помощи лампы, интегрированной в зеркало заднего вида.
ABS
С 1984 года Bosch постоянно совершенствует технологию ABS для мотоциклов. Конечная цель этой работы – сделать эту важнейшую для безопасности движения технологию доступной для всех классов мотоциклов на всех рынках. Согласно исследованиям Bosch, по статистике несчастных случаев, приблизительно каждое четвертое дорожно‑транспортное происшествие с участием мотоцикла, повлекшее травмы или гибель мотоциклиста, можно было бы предотвратить, если бы на мотоцикле стояла ABS. Все больше стран и регионов, включая ЕС, Японию, Тайвань и Бразилию, вводят правила, делающие обязательной установку антиблокировочной системы тормозов на двухколесные транспортные средства. С апреля 2018 года в Индии ABS входит в перечень обязательных систем безопасности для всех новых мотоциклов с объемом двигателя свыше 125 куб. см. Система ABS 10 была разработана специально для рынков развивающихся стран, где мотоциклы составляют значительную часть трафика.
MSC
Система курсовой устойчивости для мотоциклов MSC – первая в мире комплексная система безопасности для двухколесных транспортных средств. Контролируя ряд специфических параметров, таких как угол наклона мотоцикла, MSC может мгновенно задействовать функции электронного ассистента при торможении или ускорении в соответствии с текущей ситуацией на дороге. Разработанная Bosch система может предотвратить потерю устойчивости мотоцикла при торможении в повороте, которое является причиной большинства аварий для мотоциклистов. Новый датчик 6D, использованный в MSC, – самый миниатюрный и легкий на рынке. С его появлением значительно упростилась задача оснащения мотоцикла компонентами системы. Кроме того, новый датчик более устойчив к вибрациям в сравнении с существующими аналогами.
Система обмена данными мотоцикл-автомобиль
Создавая систему, позволяющую мотоциклам и автомобилям связываться друг с другом и передавать информацию, Bosch проектирует цифровой щит для мотоциклистов. До десяти раз в секунду транспортные средства в радиусе нескольких сотен метров будут передавать друг другу информацию о своем типе, скорости, положении на дороге и направлении движения. При помощи этой технологии водители будут предупреждены о приближении мотоцикла задолго до его появления в поле зрения. Полученная информация позволит водителям учитывать это при маневрировании. В качестве основы для организации сети подключенных транспортных средств используется общепринятый стандарт WLAN (ITS G5). Время между передачей и приемом в такой беспроводной сети составляет всего несколько миллисекунд. Это значит, что участники дорожного движения смогут передавать и получать актуальную информацию в режиме реального времени.
Система экстренного вызова при аварии, поломке и для поиска объектов инфраструктуры
Система eCall способна автоматически совершить экстренный вызов, если мотоциклист попал в ДТП, и передать в службу экстренной помощи информацию о типе транспортного средства и его местоположении. Система bCall может связаться с СТО в случае поломки мотоцикла и отправить необходимые данные о состоянии транспортного средства. Еще одна система, iCall, поможет мотоциклисту найти ближайшую АЗС или другой элемент дорожной инфраструктуры.
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