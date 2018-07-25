Из-за реконструкции в «Брузгах» может быть затруднено движение

Количество строительной техники, работающей в пункте пропуска, увеличилось. По этой причине изменена схема движения транспорта и установлены временные знаки организации дорожного движения. Информация размещена на информационном портале Государственного пограничного комитета Беларуси.

Сотрудники Гродненской региональной таможни предупреждают, что движение транспорта через данный участок белорусско-польской границы, затруднено. Для безопасного и комфортного пересечения границы необходимо планировать маршрут заранее и выбирать альтернативные пункты пропуска.

Реконструкция "Брузгов" происходит в рамках реализации международного проекта по модернизации транзитного коридора трассы М6 Минск-Гродно. Согласно проекту, планируется расширение дорожного полотна до 8 полос (4 на въезд и 4 на выезд) на рубеже границ между Беларусью и Польшей.

Для физических лиц возобновят пешеходное движение. Пешеходы и велосипедисты смогут пересекать пункт пропуска по специально оборудованным коридорам.

Также предусмотрена модернизация систем радиационного контроля на полосах движения транспорта, а также автоматизированной системы распознавания и регистрации номерных знаков транспортных средств.

Интеллектуальное видеонаблюдение будет установлено в границах ограждения. "Для грузового транспорта предусмотрена установка современного весогабаритного оборудования (по двое весов в каждом направлении). После прохождения весогабаритного контроля транспортное средство сможет пройти таможенный и пограничный контроль на одной из 7 линий на въезд (одна предназначена для следования в транспортно-логистический центр) и 6 линий на выезд", - рассказали сотрудники таможни.

Благодаря вышеперечисленным мерам, ожидается сокращение времени пребывания транспорта в пункте пропуска и увеличение пропускной способности по грузовому направлению более чем в 2 раза.

Основные работы в пункте пропуска завершатся в конце 2018 года.