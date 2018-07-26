Банк ВТБ (Беларусь) предлагает клиентам воспользоваться новой удобной услугой по оформлению и оплате виз

Банк ВТБ (Беларусь) совместно с визовым центром ООО «ВиЭфЭС Бай» предлагает воспользоваться новой услугой по приему платежей для оплаты стоимости консульского и сервисных сборов, а также стоимости дополнительных услуг. Платежи принимаются для оформления виз в Литву, Грецию, Данию, Хорватию, Эстонию, Венгрию.

Ирина Азаревич, начальник Управления продаж в дистанционных каналах и развития отношений с клиентами банка ВТБ (Беларусь): «Данный сервис предлагается только нашим банком и имеет ряд преимуществ. Во-первых, прием платежей за консульские (сервисные) сборы и услуги визового центра осуществляется в отделениях банка - в том числе в субботу, когда визовый центр не работает.

Также клиенты имеют возможность забронировать дату визита в визовый центр непосредственно в банке. В отличие от обычного порядка, когда вам назначают дату и время визита, появляется возможность выбрать дату «под себя» и посетить визовый центр в удобное время.

При посещении визового центра клиента сразу проводят к специалисту без лишнего ожидания. Сотрудник визового центра на месте заполнит анкету, а также сфотографирует. Еще одним удобным преимуществом является курьерская доставка паспорта клиенту на указанный адрес».

Набор услуг состоит из стоимости консульского сбора, сервисного сбора и стоимости дополнительных услуг и зависит от нескольких критериев:

- выдающей страны;

- возраста получателя визы (детям, как правило, дешевле или бесплатно обходится консульский сбор);

- наличие или отсутствие ранее сделанного сканирования отпечатков пальцев.

«Например, взрослому человеку, делавшему ранее сканирование отпечатков пальцев, получение визы в Литву через банк ВТБ (Беларусь) обойдется в 78 евро плюс 50 белорусских рублей», - отметила Ирина Азаревич.

Необходимые документы:

- паспорт;

- документы, подтверждающие занятость (справка о заработной плате и т.д.);

- документы, подтверждающие достаточное количество финансовых средств на поездку (выписки по счетам и т.д.).

- документы, подтверждающие бронирование гостиницы (опционально).

Дополнительно в офисах банка можно оформить договор страхования от несчастных случаев при выезде заграницу.

Воспользоваться услугой в настоящий момент можно в офисах банка ВТБ в Минске, Гомеле, Могилеве, Бресте, Барановичах, Пинске, Гродно и Лиде. Узнать более подробную информацию об услуге, а также о возможности заключения договора в определенном офисе можно по телефонам контакт-центра банка.