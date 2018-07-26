Neoline представляет гибрид X-COP 9000c с технологией интеллектуального оповещения

Neoline X-COP 9000c – это гибрид видеорегистратора и радар-детектора, который фиксирует дорожную обстановку и оповещает водителя о приближении к милицейским радарам.

Устройство оборудовано ярким 2-дюймовым дисплеем с простым и интуитивно понятным интерфейсом EASY TOUCH, который позволяет настраивать X-COP 9000c «под себя». Гибрид оборудован оптикой из шести стеклянных линз с углом обзора 135 градусов – изображение получается детальным и четким. Благодаря процессору Ambarella и сенсору Sony устройство записывает на карту памяти MicroSD видеоролики с разрешением Full HD.

Neoline X-COP 9000c способен обнаруживать радары любого типа, в том числе, сложные мобильные и стационарные комплексы, а также устройства, контролирующие проезд по выделенной полосе, пересечение перекрестков, пешеходных переходов и выезд на обочину. Девайс поддерживает технологию интеллектуального оповещения, которая гарантирует отсутствие ложных срабатываний.

В постоянно обновляемой базе данных содержится информация о радарных комплексах в 45 странах, включая страны СНГ, Прибалтики и ЕС.