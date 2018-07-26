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26. 07. 2018

Четыре Porsche 911 GT3 R выступят в главной гонке сезона GT3

28 и 29 июля 2018 года состоится главное состязание сезона GT3 – «24 часа Спа».

Одна из самых известных гонок на выносливость наряду с 24-часовыми гонками в Ле-Мане и на Нюрбургринге пройдет на знаменитой бельгийской трассе «Спа-Франкоршам» в юбилейный 70-й раз. Марка Porsche будет представлена четырьмя гоночными болидами Porsche 911 GT3 R под управлением клиентских команд Manthey-Racing, Herberth Motorsport, KÜS Team75 Bernhard и Black Swan Racing, в которые войдут несколько заводских пилотов Porsche, включая главу отделения Porsche Customer Racing Марка Либа. Всего на марафон в Бельгии заявлено 68 автомобилей от 13 марок.

История гонки «24 часа Спа» началась в 1924 году – на год раньше, чем легендарных «24 часов Ле-Мана». В последний раз автомобили Porsche одержали здесь победу в 2010 году. Пилоты Ромен Дюма, Хорг Бергмайстер, Вольф Хенцлер и Мартин Раггингер пришли к финишу первыми на Porsche 911 GT3 RSR команды BMS Scuderia Italia.

Гоночный болид Porsche 911 GT3 R был разработан заводским отделением Porsche Motorsport специально для соревнований в классе GT3. Он оснащен 500-сильным оппозитным 4-литровым 6-цилиндровым двигателем с непосредственным впрыском топлива. Дебют модели состоялся в январе 2016 года в 24-часовой гонке в Дайтоне – с тех пор она принесла клиентским командам Porsche множество побед в международных гоночных сериях: IMSA SportsCar Championship, World Challenge, ADAC GT Masters и «24 часа Нюрбургринга».

Гонка «24 часа Спа» стартует 28 июля в 16:30 по местному времени и будет транслироваться на канале Eurosport.

 

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