«Сумасочные танцы гуся»: «Аливария» проводит дегустации нового Zatecky Gus Radler

Чтобы познакомить потребителей с новым летним вкусом Zatecky Gus Radler, «Аливария» проводит сезон «сумасочных» дегустаций. Акции проходят в 24 крупных торговых объектах в Минске и во всех областных городах Беларуси до 28 августа. На мероприятиях можно не только попробовать новый напиток, но и увидеть необычный «танец гуся». Легенда гласит: чтобы Zatecky Gus Radler получил свой лимонно-гранатовый вкус, сок из фруктов нужно выжать с помощью специального «сумасочного» танца.

Новый фруктовый лагер Zatecky Gus Radler Citronovo-granátové – это легкий пивной микс, приготовленный на основе традиционного чешского лагера с добавлением натурального сока лимона и граната.

Напиток имеет туманный золотисто-соломенный цвет c легким присутствием гранатового оттенка. Аромат солодовый, с ярко выраженным запахом лимона и тонкими нотками сочного граната. Напиток имеет кисло-сладкий вкус с характерной цитрусовой горчинкой, которая придает пивному коктейлю особую пикантность.

Новый Radler хорошо освежает и утоляет жажду, при этом достаточно легкий – содержание алкоголя 2,4%. Он подойдет как в качестве аперитива, так и дижестива.

«В Беларуси фруктовые слабоалкогольные миксы набирают популярность. На улице лето. Люди с удовольствием проводят время на летних террасах в городе, многие выезжают на пикники и барбекю, и всегда хочется чего-то новенького и необычного. Zatecky Gus Radler Citronovo-granátové – именно то, что нужно, так как сочетается с большим списком разных закусок», – рассказывает о новом сорте главный пивовар компании Наталья Орлова.

Zatecky Gus Radler подойдет к говяжьему стейку, вяленой утиной грудке, рыбе, приготовленной на гриле. Напиток также станет отличным дополнением к легким закускам, овощным салатам и фруктам. Рекомендуется пить охлажденным до 3-4 °C.