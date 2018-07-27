Благотворительные соревнования между регионами стартовали с массового забега в Гомельском дворцово-парковом ансамбле

25 июля в Гомеле состоялся большой благотворительный забег на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля. На спортивный старт вышло более 1000 человек, чтобы помочь детям, получающим лечение в детских реабилитационных центрах. Жители Гомельщины стали первыми участниками общереспубликанской инициативы «Бегущие города» в рамках проекта #velcombegom.

Жители области объединились ради благого дела. 25 июля на набережной реки Сож собрались профессиональные спортсмены и любители, чтобы принять участие в республиканском челлендже «Бегущие города». Цель – пробежать как можно больше километров в помощь детям и бросить вызов другим белорусским регионам. С поставленной задачей жители Гомельской области справились на отлично.

Активно поддержали акцию и медики области. На благотворительный забег вышли сотрудники областного управления здравоохранения, городских учреждений здравоохранения, а также представители Белорусского общества Красного Креста. Участники акции «Бегущие города» пробежали по живописному маршруту вдоль реки Сож и показали внушительные спортивные результаты – в общей сложности более 1000 километров. Бенефициаром проекта в регионе станет Гомельский областной детский центр медицинской реабилитации «Верасок».

«Гомель ярко продемонстрировал, как можно объединяться ради добрых поступков. Радует, что так много жителей города в этот день подключились к важному забегу и поддержали акцию «Бегущие города» проекта #velcombegom. Наша область стала первой участницей республиканской акции и, надеюсь, другие белорусские города возьмут с нас пример. Ведь в эти дни мы все бежим ради высокой цели – помощи детям, которые так нуждаются в нашей поддержке», – отметила главный педиатр Гомельской области Татьяна Великанова.

Республиканская акция «Бегущие города» стартовала в Беларуси 23 июля. Это новый этап благотворительного проекта #velcombegom, который реализуется по инициативе компании velcom и Министерства здравоохранения. Впервые его участниками стали жители белорусских областей, которым предстоит бросить вызов личным спортивным рекордам в помощь детям. До конца лета белорусам будет необходимо пробежать как можно больше «километров добра», чтобы помочь местным бенефициарам – детским областным центрам медицинской реабилитации. В каждой области благотворительный марафон продлится 7 дней.

Первыми участниками акции «Бегущие города» стали жители Гомельщины. Акция стартовала в области 23 июля в поддержку Гомельского областного детского центра медицинской реабилитации «Верасок», где проходят лечение дети от 2 до 16 лет с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью. Для участия в акции нужно по 29 июля выходить на пробежки со смартфоном и любым мобильным фитнес-приложением, а потом делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегами #velcombegom #gomel.

«За четыре года проведения проекта #velcombegom жители Беларуси пробежали сотни тысяч километров, чтобы собрать сотни тысяч рублей в помощь детям. Однако впервые проект вышел на такой масштабный уровень. Акция «Бегущие города» затронет все регионы страны, а по ее итогам компания velcom окажет финансовую поддержку шести медицинским учреждениям – по одному в каждой области. Результаты акции зависят от всех жителей белорусских городов. Каждый километр пойдет в общую копилку области и будет направлен на помощь детям», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.

Вслед за Гомельской областью к акции «Бегущие города» подключатся и другие белорусские регионы, а результаты проекта будут объявлены 4 сентября на пресс-конференции в Минске.

Напомним, что проект #velcombegom – это благотворительная спортивная инициатива компании velcom, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям. Забеги #velcombegom проводятся ежегодно, начиная с 2015 года. В 2018 г. по итогам масштабной благотворительной акции SunRun Challenge проекта #velcombegom помощь в размере 50 000 рублей была оказана ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов c особенностями психофизического развития».