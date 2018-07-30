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30. 07. 2018

Lenovo объявляет старт продаж ноутбуков ideapad 330 в Беларуси

Компания Lenovo начинает продажи легких, компактных ноутбуков ideapad 330 для повседневного использования. Диагональ экрана составляет 15,6 дюймов – это оптимальный вариант для школьников, студентов и офисных сотрудников.

Ноутбуки оборудованы мощным процессором Intel® Core™ i7 8-го поколения и дискретными видеокартами AMD и NVIDIA™. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб – система загружается максимально быстро.

Ноутбуки ideapad 330 могут быть оснащены жестким диском SATA емкостью от 500 Гб или твердотельными накопителями объемом до 512 Гб. Последние ускоряют загрузку системы и передачу данных. Дисплей с антибликовым покрытием воспроизводит яркое, живое изображение.

Ноутбуки поддерживают технологию Dolby Audio™, благодаря которой звук получается детальным и четким, без искажений на максимальной громкости. Износостойкое покрытие корпуса устойчиво к механическим повреждениям. Прорезиненные детали снизу обеспечивают эффективную вентиляцию.

Модели ideapad 330 доступны в пяти цветах: платиновом сером, темно-синем, шоколадном, белом и черном.

 

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