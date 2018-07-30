В Минске прошел роуд-тест по контраварийному вождению

На полигоне в Липках прошел роуд-тест по контраварийному вождению Coca-Cola Driving Experience Challenge. Для почти 100 водителей смоделировали потенциально аварийные ситуации и показали, как в них выжить. Участники дрифтовали, управляли скид-каром, тормозили на базальтовом покрытии и оказались в перевернутом автомобиле.

Полигон был разделен на четыре зоны. На одной из них представители Красного Креста учили оказывать первую медицинскую помощь после аварии. МЧС в свою очередь представило автомобиль-перевертыш: в его салоне можно ощутить, что происходит, когда во время аварии машина переворачивается вверх колесами.

«Для многих это аттракцион, но мы хотим показать, как ремни безопасности спасают жизни. Если машина «кувыркается», то непристегнутый человек практически всегда вылетает через окно, да еще создает угрозу для других пассажиров, – отметили спасатели. – Самым безопасным для ребенка считается заднее правое место, поскольку ему не надо выходить на проезжую часть, а для взрослого – за водителем, так как инстинктивно тот отворачивает руку вправо».

Все автомобилисты прошли «лосиный тест», когда надо объехать препятствия на скорости 40 км/ч. В заездах одновременно участвовало по семь автомобилей. Испытания также включали в себя дрифт и управление скид-каром, который имитирует полный занос автомобиля.

Дорога с мокрым базальтовым покрытием имитировала условия, как при гололедице. Для проверки «чувства» автомобилистам предложили дотронуться бампером до фишки на одной из вершин треугольника. Параллельное торможение позволило определить оптимальную дистанцию между автомобилями, при которой можно избежать ДТП.

«Такие мероприятия помогают людям получить необходимые навыки управления автомобилем в экстремальных и аварийных ситуациях. Кроме того, водители учатся оказывать первую медицинскую помощь. И это не просто одно мероприятие, а комплекс мер, реализуемых вместе с ГАИ, МЧС и Красным крестом. Мы ставим целью повысить безопасность на дороге», – подчеркнул гендиректор компании «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» Александр Денисов.

Как признают эксперты, опасных ситуаций слишком много: подготовиться ко всем сценариям невозможно. От водителя требуется предвидение. «Если ситуация возникает неожиданно, то шансов что-либо сделать катастрофически мало. Но если заранее продумать ситуацию, то можно избежать последствий. Например, когда я вижу опасность, реагирую почти моментально – за полсекунды, – пояснил Сергей Овчинников. – Если водитель не готов, то ему нужно подумать: затормозить или повернуть. В результате время реакции возрастает от 1,5 до 4 секунд. И эта разница во времени может быть судьбоносной».

Многие думают: если машина подъезжает, то она должна затормозить. Если этого не происходит – наступает растерянность. «Машина едет на скорости 60 км/ч, то есть проезжает за секунду более 16 метров. Полторы секунды – это еще плюс восемь метров, что уже катастрофа. Если обычный водитель будет ехать с такой скоростью, то только через 20 метров начнет торможение», – подчеркнул инструктор.

Бывают ситуации, когда предотвратить наезд на человека можно, только въехав в сугроб или слетев в пустырь. «Конечно, надо тормозить. Когда столкновения не избежать, надо действовать по обстоятельствам. Если нельзя избежать аварии, то удар о стоячую машину без людей может спасти пешехода. Ценность жизни намного выше», – заметил Сергей Овчинников.

Кроме того, некоторые водители чересчур оптимистичны. «Они предполагают, что все соблюдают ПДД и все будет хорошо. Но никому нельзя верить. Самое дорогое, что у нас есть – это здоровье, и получается так, что мы его вручаем в чужие руки. Если я вижу, что по второстепенной дороге машина подъезжает быстро и может не остановиться, то я ей не доверяю. То есть должна быть возможность исправить ошибку», – уверен инструктор.

По словам экспертов, белорусы ездят более рискованно. «Надо понимать, что как мы живем, так мы и ездим. Европейцы лучше ездят, чаще пропускают. Но тут на кого попадешь. Бывает, что на хорошей машине водитель ездит хуже того, кто управляет старым автомобилем. Это все зависит от культуры вождения, которую сейчас в Беларуси стали активно развивать», – считает инструктор.

Роуд-тест провела Coca-Cola вместе с МЧС, Школой экстремального вождения и Красным крестом. Мероприятие прошло с целью предупредить аварии в Минске и повысить мастерство водителей. Результаты эксперимента помогут в профилактике ДТП. Вслед за минчанами испытания пройдут автомобилисты со всех регионов.