Одноклассники запускают обучающий портал для бизнеса

Социальная сеть Одноклассники запустила собственный обучающий портал «ОК для бизнеса». На портале все, кто занимается продвижением бизнеса в ОК, смогут узнать, как настроить рекламную кампанию с помощью всех доступных в соцсети рекламных и бизнес-инструментов, создать интернет-магазин, пройти бесплатное обучение по SMM.

Портал «ОК для бизнеса» будет полезен как компаниям и предпринимателям, только планирующим рекламировать в ОК свои товары и услуги, так и опытным рекламодателям, желающим протестировать новые инструменты и рекламные возможности соцсети.

В блоке «Реклама» наглядно представлены все доступные рекламные форматы ОК, примеры их использования рекламодателями и инструкции по созданию эффективной кампании по продвижению в соцсети.

В разделе «Инструменты» собраны различные возможности для развития группы бизнеса в ОК: от создания интернет-магазина на своей странице с продвижением товаров до использования аналитики, а также приложений для вовлечения подписчиков — с рассылками, тестами, опросами, которые позволяют более широко взглянуть на мотивацию пользователей.

Воспользоваться рекламными возмоСоциальная сеть Одноклассники запустила собственный обучающий портал «ОК для бизнеса». На портале все, кто занимается продвижением бизнеса в ОК, смогут узнать, как настроить рекламную кампанию с помощью всех доступных в соцсети рекламных и бизнес-инструментов, создать интернет-магазин, пройти бесплатное обучение по SMM.

Портал «ОК для бизнеса» будет полезен как компаниям и предпринимателям, только планирующим рекламировать в ОК свои товары и услуги, так и опытным рекламодателям, желающим протестировать новые инструменты и рекламные возможности соцсети.

В блоке «Реклама» наглядно представлены все доступные рекламные форматы ОК, примеры их использования рекламодателями и инструкции по созданию эффективной кампании по продвижению в соцсети.

В разделе «Инструменты» собраны различные возможности для развития группы бизнеса в ОК: от создания интернет-магазина на своей странице с продвижением товаров до использования аналитики, а также приложений для вовлечения подписчиков — с рассылками, тестами, опросами, которые позволяют более широко взглянуть на мотивацию пользователей.

Воспользоваться рекламными возможностями ОК можно с помощью кнопки «Начать кампанию», которая открывает главную страницу рекламной платформы Mail.Ru Group – MyTarget.

В «ОК для бизнеса» также собраны истории успеха и успешные кейсы компаний, проводивших рекламные кампании в ОК. Раздел будет регулярно пополняться новыми успешными кампаниями брендов.

В разделе «Помощь» можно найти ответы на вопросы, связанные с настройкой рекламных и бизнес инструментов в ОК, а также самые часто задаваемые вопросы про аудиторию соцсети, ее активность и пользовательские предпочтения.

На портале также доступен бесплатный онлайн-курс для SMM-специалистов, разработанный совместно ОК и школой ИКРА. Курс состоит из нескольких этапов и включает в себя набор из 21 видеоурока по SMM-стратегии, созданию сообщества в Одноклассниках, его продвижению и работе с настройками рекламы в соцсети.

Семен Боярский, директор по развитию стратегических продуктов социальной сети Одноклассники:

Одноклассники активно работают не только с крупными рекламодателями, но и с малым и средним бизнесом. С помощью портала «ОК для бизнеса» мы хотим рассказать партнерам, что рекламные возможности Одноклассников эффективны для любого товара и услуги, если правильно настроить кампанию по их продвижению. Кроме того, наш портал — это информационный ресурс и площадка по обмену опытом, где в формате интервью с ключевыми игроками рынка мы рассказываем о работающих идеях рекламы на примерах успешных кампаний.

жностями ОК можно с помощью кнопки «Начать кампанию», которая открывает главную страницу рекламной платформы Mail.Ru Group – MyTarget.

В «ОК для бизнеса» также собраны истории успеха и успешные кейсы компаний, проводивших рекламные кампании в ОК. Раздел будет регулярно пополняться новыми успешными кампаниями брендов.

В разделе «Помощь» можно найти ответы на вопросы, связанные с настройкой рекламных и бизнес инструментов в ОК, а также самые часто задаваемые вопросы про аудиторию соцсети, ее активность и пользовательские предпочтения.

На портале также доступен бесплатный онлайн-курс для SMM-специалистов, разработанный совместно ОК и школой ИКРА. Курс состоит из нескольких этапов и включает в себя набор из 21 видеоурока по SMM-стратегии, созданию сообщества в Одноклассниках, его продвижению и работе с настройками рекламы в соцсети.

Семен Боярский, директор по развитию стратегических продуктов социальной сети Одноклассники:

Одноклассники активно работают не только с крупными рекламодателями, но и с малым и средним бизнесом. С помощью портала «ОК для бизнеса» мы хотим рассказать партнерам, что рекламные возможности Одноклассников эффективны для любого товара и услуги, если правильно настроить кампанию по их продвижению. Кроме того, наш портал — это информационный ресурс и площадка по обмену опытом, где в формате интервью с ключевыми игроками рынка мы рассказываем о работающих идеях рекламы на примерах успешных кампаний.