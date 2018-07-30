Porsche инвестирует в стартап из Силиконовой долины «Miles»

Подразделение Porsche Digital, созданное для разработки и исследования технологий будущего, инвестировало в американский стартап «Miles», базирующийся в городе Сан-Хосе (Калифорния).

Одна из перспективных компаний Силиконовой долины, основанная в 2016 году, запускает первое в мире приложение для смартфонов, которая представляет собой программу лояльности для всех типов путешественников. «Miles» разработала цифровую платформу, которая начисляет своим пользователям бонусные баллы за те поездки, которые они делают во время поездок на различных типах транспорта.

«Наша цель – максимально эффективно изучить паттерны поведения клиентов Porsche в различных сферах их деятельности для того, чтобы предоставить им оптимальный сервис и взаимодействие с нашей маркой. Стратегия и технологии, применяемые стартапом «Miles», должны помочь нам в этих исследованиях», - заявил глава Porsche Digital Тило Кословски.

Платформа «Miles» основана на технологиях искусственного интеллекта, что позволяет более пристально изучать поведение потребителя во время его путешествия и даже предсказывать его потребности. К примеру, система способна предложить подходящие точки на маршруте для заправки или зарядки, отдыха, а также разработать оптимальные комбинации различных типов транспорта.

«В настоящее время программы лояльности для путешественников ограничены лишь одним типом транспорта – это ограничивает их возможности в накоплении и дальнейшем использовании бонусных баллов. Система «Miles» заполняет этот пробел на рынке, позволяя путешественникам получать бонусы за те поездки, которые они делают каждый день» - объясняет со-основатель и глава «Miles» Джигар Шах.

Porsche Digital GmbH является дочерней компанией Porsche AG, специализирующейся на перспективных цифровых технологиях. Компания исследует тенденции, инвестирует в перспективные стартапы, изучает и внедряет инновационные продукты совместно с другими департаментами Porsche AG. Porsche Digital фактически является посредником между Porsche и инновационными фирмами по всему миру благодаря офисам в Людвигсбурге, Берлине, Санта-Кларе (Калифорния) и запланированным на ближайшее будущее представительствами в Азии.