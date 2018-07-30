На арт-пикнике FSP состоялась премьера нового интерактивного спектакля Семейного инклюзив-театра «i»

28-29 июля в рамках городского арт-фестиваля FSP прошли премьерные показы спектакля «Букашкеада», поставленного Семейным инклюзив-театром «i», в труппу которого входят дети с аутизмом. Ребята продемонстрировали навыки хореографии, вокала, игры на сцене, сыграли с гостями представления в викторину – так спектакль стал интерактивной площадкой для веселого театрального общения.

Спектакль «Букашкеада» рассказывает историю веселых насекомых. Яркие характерные роли исполнили юные артисты Семейного инклюзив-театра «i» вместе с детьми сотрудников компаний velcom и IBA Group. В течение двух дней прошло шесть показов спектакля, параллельно театр организовал демонстрацию видеозаписей других своих представлений. В перерывах между показами участники и гости площадки могли повеселиться в настоящем подвесном вигваме, примерить на себя аквагрим-образы индейцев и других любимых героев.

«Прежде всего мы ставили перед собой цель показать индивидуальность каждого ребенка. Наша задача максимум – это обратить внимание на проблему аутизма в стране, на то, что особенные люди есть среди нас, и им так же необходимо общение и дружеская поддержка. Вместе мы хотим создать дружественную среду, где никто не будет чувствовать себя ненужным или чужим – и это касается не только театра, но и культурно-социального пространства Беларуси в целом», – отметила Ирина Киселёва, художественный руководитель семейного инклюзивного театра «i».

«Для нас очень важна поддержка наших партнеров – компании IBA Group, при помощи которой была создана игровая зона, реквизит и оборудование. Тесное сотрудничество с организациями, неравнодушными к вопросу, дает нам вдохновение расти и развиваться», – добавила руководитель проектов Инклюзив-театра «i» Юлия Куприенко.

Семейный инклюзивный театр «і» создан в 2016 году при поддержке генерального партнера – компании velcom. На базе театральной студии Ирины Пушкарёвой хореографии, пластике, вокалу, актерской игре и общению друг с другом учатся разные дети, среди них – и ребята с аутизмом.

«Мы с радостью поддерживаем постановки коллектива и следим за его прогрессом. Сегодня инклюзивный театр «i» – участник главного арт-фестиваля города. Это важный шаг, многие смогли узнать о том, чем занимается театр. Надеюсь, что совместными усилиями мы продолжим продвигать идею инклюзивного, равного общества в Беларуси», – рассказал Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom.

Творческая группа театра поделилась планами на будущее: с сентября труппу будут расширять, привлекая все больше детей. В театре уверены, что совместное творчество ребят поможет стереть границы и стереотипы, поможет раскрыться детям как личностям. А тем временем новый сезон не за горами! 8 октября на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра состоится показ спектакля «Аднойчы ў вялiзным горадзе». Следить за новостями инклюзивного театра «i» можно на сайте https://www.theatre-i.by/.