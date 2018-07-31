Чемпионат по офисным видам спорта пройдет в Минске

Чемпионат по офисным видам спорта Office Games`2018 состоится в Минске 16 августа. В программу турнира включены развлечения, которые практикуются в офисах по всему миру, но далеко не всегда приветствуются руководством компаний. Организатором Office Games`2018 выступил бренд “Офистон”, являющийся одним из крупнейших поставщиков товаров для офиса в Беларуси.

«Впервые в Беларуси профессионалы катания на офисных стульях, эксперты по метанию бумажек в урну и заслуженные мастера международного класса по дыроколингу получат возможность проявить свои таланты перед зрителями на большой арене - в игровом зале спортивно-оздоровительного центра «Олимп», - утверждают в оргкомитете соревнований.

В программу чемпионата включено 8 конкурсов, среди которых – гонки на офисных креслах, офисный керлинг, офисное двоеборье (степлер+дырокол), офисный баскетбол и другие. Особенно впечатляет «Офисный керлинг», когда участник команды должен «выбить» за линию максимум больших бутылок из-под воды. При этом выбивает головой (в каске). Стоя на скейте. На четвереньках. С разгона!

За рубежом подобные состязания – не редкость. Проводились они и в некоторых регионах России. В Беларусь же состоятся впервые. К спорту, несмотря на «спортивные» названия конкурсов, они отношения не имеют и носят развлекательный характер. Что, впрочем, не отменяет борьбы за победу.

В оргкомитете соревнований сообщили, что регистрация участников только начинается. Подать заявку на сайте организаторов может любая команда из 6 человек, пять основных и один запасной. Единственное условие – чтобы все они работали в одной компании. «Одна из ключевых целей состязаний – это формирование командного духа, своеобразный «тимбилдинг». Мы хотим, чтобы сотрудники компаний, работающие на разных позициях, почувствовали себя одним целым, стали командой, а не «списочным составом», - говорят организаторы.

Количество участников ограничено – всего 10 команд. Так что организаторы предупреждают: возможно, придется проводить «отсев». Тех, кто не сможет принять участие в этот раз, поставят в «лист ожидания» и пригласят на последующие турниры. На данный момент идет регистрация команд. Форма заявки доступна по адресу: https://goo.gl/forms/GoqmusMENTfhsyPF2

Несмотря на развлекательный характер мероприятия, Office Games`2018 пройдут с размахом. Планируется торжественная церемония открытия, парад участников, церемония награждения и afterparty. Известно, что команда-победитель чемпионата получит приз в размере 2000 рублей. Призовой фонд формируется за счет организаторов – участие в «Офисных играх» абсолютно бесплатное.