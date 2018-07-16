В Гродно пьяный мужчина разбил бутылку о голову пассажира троллейбуса

В Гродно пассажира троллейбуса дважды ударили по голове стеклянной бутылкой. Это сделал пьяный мужчина, которому не понравилось, как на него посмотрел потерпевший.

В УВД Гродненского облисполкома рассказали, что преступление произошло вечером в субботу, 14 июля, в троллейбусе маршрута №9. 46-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, двумя ударами разбил стеклянную бутылку о голову пассажира. Впоследствии он объяснил свой поступок тем, что потерпевший косо на него посмотрел.

После нападения мужчина попытался убежать, но пассажиры помешали ему это сделать. На следующей остановке находились военнослужащие, которые задержали нападавшего. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (хулиганство). Мужчине грозит ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы от 3 до 10 лет.