В Гродно пьяный мужчина разбил бутылку о голову пассажира троллейбуса

В Гродно пассажира троллейбуса дважды ударили по голове стеклянной бутылкой. Это сделал пьяный мужчина, которому не понравилось, как на него посмотрел потерпевший.
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В Гродно пассажира троллейбуса дважды ударили по голове стеклянной бутылкой. Это сделал пьяный мужчина, которому не понравилось, как на него посмотрел потерпевший.
Так, телефон зарядил, браслет зарядил, часы зарядил, сигарету зарядил, наушники зарядил, кроссовки зарядил, очки зарядил, зарядил ключи от машины, зарядил машину, можно ехать.