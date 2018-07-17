Глава белорусского государства Александр Лукашенко распорядился повысить с 1 августа трудовые пенсии на 10%, подписав 17 июля соответствующий указ. По информации Минтруда и соцзащиты, в августе средний размер пенсии в республике поднимется до 364,2 рубля.

Сегодня президент подписал указ №278 «О повышении пенсий». Он предусматривает, что с 1 августа в Беларуси будет произведен перерасчет трудовых пенсий, что связано с ростом средней заработной платы.

По подсчетам Министерства труда и социальной защиты, размеры трудовых пенсий увеличатся на 10%. В результате средний размер пенсии в Беларуси составит 364,2 рубля, пенсии по возрасту - 374,33 рубля, отмечает БелТА

Последний раз перерасчет трудовых пенсий осуществлялся в мае. Тогда выплаты пенсионерам увеличились в среднем на 5,3%.

Ранее в Минтруда рассказали , повысится ли пенсионный возраст для женщин до 63 лет.