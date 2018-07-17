В двух районах Минска из-за повреждения сети останавливались троллейбусы

Сегодня во второй половине дня в нескольких районах Минска из-за повреждения контактной сети остановились троллейбусы. Об этом сообщается на сайте ГП «Минсктранс».

смотрите также С 17 июля в районе станции Минск-Южный меняется движение транспорта

В шестом часу вечера на улице Орловской и в районе ДС «Зеленый Луг-7» внезапно остановились троллейбусы. Движение на маршрутах №22, 33, 38, 40, 54, 55, 92 на улице Орловской прекратилось с 17:40 и возобновилось в 18:30. Троллейбусы № 33, 38, 54, 55 ходили до 2-ого кольца, также был введен временный автобусный маршрут № 22т «ДС Карастояновой- ст.м.Я.Коласа».

А в 17:29 на ДС «Зеленый Луг-7» остановились троллейбусы маршрутов №2, 46 и 53. Движение было возобновлено в 18:52. До этого троллейбусы №46, 53 следовали до РК «Зеленый Луг-3», №2 - до ДС «Калиновского». Кроме того, был организован временный автобусный маршрут №2т «ДС Зеленый Луг - ДС Уручье-2».