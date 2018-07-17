В двух районах Минска из-за повреждения сети останавливались троллейбусы

Сегодня во второй половине дня в нескольких районах Минска из-за повреждения контактной сети остановились троллейбусы. Об этом сообщается на сайте ГП «Минсктранс».
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новость
новость
Сегодня во второй половине дня в нескольких районах Минска из-за повреждения контактной сети остановились троллейбусы. Об этом сообщается на сайте ГП «Минсктранс».
Стадии взросления человека: 1) Боится фильмов с Фредди Крюгером. 2) Смеется над фильмами с Фредди Крюгером. 3) Согласен с Фредди Крюгером.