В результате ДТП житель Дрогичина оказался под колесами своего авто

В Дрогичине 25-летняя девушка за рулем Volkswagen сбила припаркованный на стоянке ВАЗ, а тот сбил своего владельца. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию.

ДТП произошло в одиннадцатом часу утра 17 июля напротив дома №88А по улице Ленина, сообщили в ГАИ Брестской области. 25-летняя местная жительница на Volkswagen Golf въехала в ВАЗ, который был стоял справа на стоянке. От удара последний автомобиль продвинулся вперед и сбил 60-летнего владельца. Пострадавшего положили в реанимационное отделение больницы. Он получил тяжелые травмы. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby