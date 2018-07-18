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18. 07. 2018

В результате ДТП житель Дрогичина оказался под колесами своего авто

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

В Дрогичине 25-летняя девушка за рулем Volkswagen сбила припаркованный на стоянке ВАЗ, а тот сбил своего владельца. Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию.

ДТП произошло в одиннадцатом часу утра 17 июля напротив дома №88А по улице Ленина, сообщили в ГАИ Брестской области. 25-летняя местная жительница на Volkswagen Golf въехала в ВАЗ, который был стоял справа на стоянке. От удара последний автомобиль продвинулся вперед и сбил 60-летнего владельца.
 
Пострадавшего положили в реанимационное отделение больницы. Он получил тяжелые травмы.

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