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18. 07. 2018

В горах Кабардино-Балкарии ищут белоруса, сорвавшегося в пропасть

Горы Кабардино-Балкарии

Второй день в горах Черекского района Кабардино-Балкарии ищут белорусского альпиниста, который в составе группы совершал восхождение на вершину Укю и сорвался в Безенгийское ущелье. 54-летнего мужчину ищет поисково-спасательный отряд, также сегодня утром к спасательной операции подключили вертолет.

Сегодня днем подтвердилась информация, что сорвавшийся с горы Укю альпинист является гражданином Беларуси. Спасатели получили сообщение о пропавшем мужчине вчера около 20:30. Пятеро туристов совершали совершавших восхождение на вершину Укю высотой 4334 метра, как внезапно один из них сорвался в ущелье Безенги.
 
Спасатели Эльбрусского высокогорного поискового-спасательного отряда отправились искать мужчину, но спустя пару часов поисковые работы пришлось прекратить из-за наступления темноты. Утром к поискам альпиниста привлекли вертолет.

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