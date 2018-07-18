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18. 07. 2018

Цену гособъектов при повторном аукционе будут сбрасывать сразу на 50%

В Беларуси хотят изменить механизм снижения цены при повторном выставлении объектов государственной собственности на аукцион. Если сейчас цена лота сбрасывается пошагово – с 20 до 80%, то теперь предлагается снижать стоимость сразу на 50%.

О планах по изменению механизма понижения начальной цены на повторных аукционах госсобственности рассказала глава комитета государственного имущества Мингорисполкома Галина Степуренко. Сейчас он предполагает постепенное уменьшение стоимости – сначала на 20%, потом на 50%, затем на 80%, пишет БелТА.
 
«Мы предлагаем в случаях, когда объекты выставляются на торги не первый раз, понижать цену сразу до 50%», - отметила она и пояснила, что такой подход позволит сократить затраты на содержание объекта, подготовку аукционов и более оперативно реализовывать лоты.
 
Также власти намерены бороться с недобросовестными участниками аукционов, которые «нагоняют» цену, а потом не платят. Для этого необходимо усовершенствовать процедуру проведения торгов.

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