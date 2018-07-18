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18. 07. 2018

Спецоперация в Заславле: заложницу освободили, преступника ликвидировали

Источник фото: МВД

Бойцам спецподразделения «Алмаз» удалось освободить заложницу в отделении банка в Заславле. Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Шуневич, который возглавил спецоперацию по поимке преступника и освобождения женщины, которую тот взял в плен. Заложница не пострадала, мужчину ликвидировали.

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Игорь Шуневич заявил, что операция по освобождению заложницы завершена. Ранее судимый мужчина, вооруженный ножом, захватил в плен беременную женщину 1995 года рождения. Оказалось, что они являются супругами. 
 
По словам министра, переговоры с преступником продолжались более двух часов. «Он вел себя неадекватно, отказывался сложить оружие и отпустить заложника, угрожал», - отметил Игорь Шуневич, передает БелТА.
 
Когда милиционеры поняли, что переговоры ни к чему не приведут, было принято решение провести операцию по освобождению заложника. Девушка не пострадала. «Преступник ликвидирован», - заключил глава МВД.
 
Возбуждено уголовное дело.

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