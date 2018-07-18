Спецоперация в Заславле: заложницу освободили, преступника ликвидировали

Бойцам спецподразделения «Алмаз» удалось освободить заложницу в отделении банка в Заславле. Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Шуневич, который возглавил спецоперацию по поимке преступника и освобождения женщины, которую тот взял в плен. Заложница не пострадала, мужчину ликвидировали.

смотрите также Глава МВД возглавил операцию по освобождению заложницы в Заславле Игорь Шуневич заявил, что операция по освобождению заложницы завершена. Ранее судимый мужчина, вооруженный ножом, захватил в плен беременную женщину 1995 года рождения. Оказалось, что они являются супругами. По словам министра, переговоры с преступником продолжались более двух часов. «Он вел себя неадекватно, отказывался сложить оружие и отпустить заложника, угрожал», - отметил Игорь Шуневич, передает БелТА Когда милиционеры поняли, что переговоры ни к чему не приведут, было принято решение провести операцию по освобождению заложника. Девушка не пострадала. «Преступник ликвидирован», - заключил глава МВД. Возбуждено уголовное дело. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby