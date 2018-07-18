В Минске из-за старого холодильника горела квартира

Утром во вторник, 17 июля, столичные спасатели тушили пожар в трехкомнатной квартире жилого дома по улице Горовца. Как оказалось, причиной возгорания стал старый холодильник «Атлант».

Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире дома №14/1 по улице Горовца поступило в службу 101 в одиннадцатом часу утра 17 июля. Очаг возгорания находился на кухне. Спасатели установили, что в этой комнате произошло загорание холодильника «Атлант» 1998 года выпуска.

Огонь повредил имущество хозяев квартиры, закоптил стены и потолок. В Минском городском управлении МЧС в качестве причины пожара назвали нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.