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18. 07. 2018

МинЖКХ: основной ввод жилья после капремонта будет во втором полугодии

В первом полугодии после капитального ремонта в Беларуси ввели в эксплуатацию 709 тысяч квадратных метров жилья. Это составляет 24,5% задания на год, сообщил Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

В Беларуси в ходе капитального ремонта в январе-июне привели в порядок и ввели в эксплуатацию 709 тысяч квадратных метров жилья. Это составляет 24,5% установленного годового задания на год, отметил представитель Минжилкомхоза. Всего в этом году планируется провести капремонт 2,9 млн кв. м жилья. 
 
Основной объем ввода жилья после капитального ремонта рассчитан на второе полугодие. «Работы ведутся в регионах по внутренним графикам», - добавил Андрей Ромашко.
 
К 2020 году в Беларуси планируют ежегодно обеспечивать выполнение капремонта жилых домов в объеме не менее 3% от всего жилого фонда. Соотношение финансирования бюджетом и населением составляет два к одному, пишет БелТА.

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