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18. 07. 2018

МВД показало видео освобождения заложницы в Заславле

Источник фото: МВД

В пресс-службе министерства внутренних дел Беларуси показали видео штурма банка в Заславле, где сегодня днем мужчина с ножом удерживал беременную девушку в заложниках. По информации Следственного комитета, заложницей оказалась 23-летняя дочь самого преступника.

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Кнопка тревожной сигнализации в помещении банка по улице Советской в Заславле сработала в 13:55, сообщили в МВД. Группа задержания сразу же выехала на место происшествия. Оказалось, что в банке находится вооруженный ножом мужчина, который взял в заложники беременную девушку. Министр внутренних дел Игорь Шуневич лично возглавил операцию по освобождению.
 
Преступником оказался 47-летний местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений. Сотрудники милиции вели с ним переговоры более двух часов, но все разговоры оказались безрезультатны. Мужчина вел себя агрессивно, отказывался отпустить заложницу и высказывал угрозы в ее адрес.
 
То, что девушка беременна, затрудняло ситуацию. В итоге правоохранители решили брать здание штурмом, чтобы освободить заложницу. В этом участвовали сотрудники спецподразделения МВД по борьбе с терроризмом «Алмаз».
 
 
 
Девушку освободили, она не пострадала. Преступника ликвидировали. Мотивы и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.
 
В Следственном комитете сообщили, что мужчина взял в заложники собственную дочь. Ранее СМИ писали, нападавший и девушку - супруги. Следователи также опублииковали видео с места происшествия.

 

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