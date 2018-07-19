Границу Беларуси с ЕС снова станет можно пересекать пешком

После реконструкции пункта пропуска «Брузги» граждане снова смогут пересекать границу Беларуси с Евросоюзом пешком. Также будет увеличена его пропускная способность, сообщает Гродненская региональная таможня.

Завершение основных работ в рамках реконструкции пункта пропуска "Брузги" запланировано к концу 2018 года. После этого здесь возобновится пешеходное движение. Пешеходы и велосипедисты смогут пересекать границу по специально оборудованным коридорам. Это делается для более безопасного пересечения границы и увеличения эффективности проведения таможенного контроля.

Проектом по модернизации транзитного коридора трассы М6 предусмотрено расширение дорожного полотна до восьми полос (четыре полосы на въезд и столько же на выезд). Модернизация также коснется систем радиационного контроля и автоматизированной системы распознавания и регистрации номерных знаков транспортных средств. Кроме того, ограждение пункта пропуска оборудуют интеллектуальным видеонаблюдением.

Время пребывания грузовиков в «Брузгах» будет сокращено благодаря установке современного весогабаритного оборудования (по двое весов в каждом направлении). После контроля транспортное средство сможет пройти таможенный и пограничный контроль на одной из семи линий на въезд и шести на выезд.

«Это позволит увеличить его пропускную способность по грузовому направлению более чем в два раза», - отметили в Гродненской региональной таможне.