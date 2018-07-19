В Рогачевском районе подросток мылся в бане и погиб

В Рогачевском районе 16-летний парень пошел в баню помыться, а через некоторое время отец нашел его мертвым. Есть предположение, что подростка ударило током от кипятильника.
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В Рогачевском районе 16-летний парень пошел в баню помыться, а через некоторое время отец нашел его мертвым. Есть предположение, что подростка ударило током от кипятильника.
Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...
Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!