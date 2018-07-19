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19. 07. 2018

В Рогачевском районе подросток мылся в бане и погиб

В Рогачевском районе 16-летний парень пошел в баню помыться, а через некоторое время отец нашел его мертвым. Есть предположение, что подростка ударило током от кипятильника.

Инцидент произошел в деревне Красница Рогачевского района в субботу, 14 июля. 16-летний парень пошел мыться в баню, где подогревал воду с использованием электрического кипятильника. Спустя некоторое время отец заметил, что сын как-то долго не возвращается домой. Мужчина отправился в баню и нашел подростка без признаков жизни.
 
В УСК по Гомельской области отметили, что на тела парня были видны следы термического воздействия (предположительно, поражение электрическим током), а у кипятильника - разрыв нагревательной спирали.
 
По факту гибели несовершеннолетнего проводится проверка.

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