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19. 07. 2018

МОК добавил 6 новых дисциплин в программу зимней Олимпиады-2022

В программу зимней Олимпиады, которая пройдет в 2022 году в Пекине, включили шесть новых спортивных дисциплин. Такое решение принял исполком Международного олимпийского комитета, о чем сообщается на сайте МОК.

Международный олимпийский комитет добавил в программу зимней Олимпиады-2022  шесть новых дисциплин. Это смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, где особенно сильны белорусские спортсмены, а также женские одиночные соревнования по бобслею, женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские состязания по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», смешанный командный турнир в прыжках с трамплина, смешанная эстафета в шорт-треке и соревнования по сноуборд-кроссу в миксте.
 
Кроме того, на следующих Олимпийских играх будет представлено рекордное количество дисциплин с участием женщин. При этом количество квот в нескольких видах спорта изменится. Это коснется биатлона (количество участников сократится с 230 до 210 человек), бобслея, женского хоккея, лыжных видов и конькобежного спорта.

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