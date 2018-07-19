МОК добавил 6 новых дисциплин в программу зимней Олимпиады-2022

В программу зимней Олимпиады, которая пройдет в 2022 году в Пекине, включили шесть новых спортивных дисциплин. Такое решение принял исполком Международного олимпийского комитета, о чем сообщается на сайте МОК.

Международный олимпийский комитет добавил в программу зимней Олимпиады-2022 шесть новых дисциплин. Это смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, где особенно сильны белорусские спортсмены, а также женские одиночные соревнования по бобслею, женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские состязания по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», смешанный командный турнир в прыжках с трамплина, смешанная эстафета в шорт-треке и соревнования по сноуборд-кроссу в миксте.

Кроме того, на следующих Олимпийских играх будет представлено рекордное количество дисциплин с участием женщин. При этом количество квот в нескольких видах спорта изменится. Это коснется биатлона (количество участников сократится с 230 до 210 человек), бобслея, женского хоккея, лыжных видов и конькобежного спорта.