Замгендиректора минской компании фиктивно подрабатывал в колхозе

Заместитель генерального директора одной из минских компаний фиктивно трудоустроился на сельскохозяйственное предприятие в Вилейском районе. Для него там специально создали должность ведущего специалиста по маркетингу с зарплатой не менее 900 рублей в месяц. Эти деньги он исправно получал, но не работал.

На сайте Генеральной прокуратуры сообщаются подробности дела. В 2017 году заместитель гендиректора заставил директора сельхозпредприятия, которое является филиалом минской компании, создать должность ведущего специалиста по маркетингу с зарплатой не менее 900 рублей в месяц. Затем столичного зама оформили на эту должность на 0,75 ставки. Работу как ведущий специалист он не выполнял, зато начал получать зарплату сразу в двух местах.

Все привело к тому, что сельхозпредприятие понесло ущерб на сумму более 7900 рублей. В отношении коррупционера возбудили уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенного в крупном размере. Материалы дела переданы в Вилейский райотдел Следственного комитета для предварительного расследования.