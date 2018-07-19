Эксперты ЕАБР прогнозируют замедление роста экономики Беларуси

Эксперты Евразийского банка развития прогнозируют, что в 2018 году в Беларуси сохранится высокая экономическая активность. Об этом говорится в июньском выпуске «Макрообзора» стран-членов ЕАБР. Они улучшили свой прогноз ВВП Беларуси до 3,7%, но обращают внимание на ускорение инфляции и сохранение высокого уровня инфляционных ожиданий.

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Специалисты ЕАБР отмечают, что в Беларуси монетарные условия продолжат оказывать стимулирующее влияние на экономику, что в совокупности с ростом доходов населения будет поддерживать потребительскую и инвестиционную активность. При этом они повысили свой прогноз по годовому росту ВВП республики. Они полагают, что по итогам 2018 года прирост ВВП составит 3,7%, что на 1,1% выше предыдущего прогноза ЕАБР. Однако эта цифра все равно меньше, чем есть сейчас - 4,5% по итогам января-июня. То есть аналитики прогнозируют дольнейшее замедление роста экономики страны.

«Макрообзоре» поясняется, что это связано с более быстрым, чем ожидалось, восстановлением экономического роста по итогам первого квартала. При этом эксперты банка обращают внимание, что замедление темпов роста начиная со второго квартала будет в основном связано с прекращением действия эффекта низкой базы в производстве и экспорте нефтепродуктов.

В ЕАБР обратили внимание на значительное ускорение экономического роста Беларуси. По данным Белстата, в первом квартале прирост ВВП составит 5,1% к аналогичному периоду 2017 года. Также в докладе отмечается сокращение госдолга и улучшение рейтингов Беларуси рядом международных агентств. Так, Fitch Ratings повысило суверенный кредитный рейтинг Беларуси до уровня «B» с уровня «B-», а агентство Moody’s – с уровня «Caa1» до уровня «B3».

Однако ложку дегтя в этот позитивный прогноз добавляют ускорение инфляции в первом квартале 2018 года, снижение международных резервных активов, а также сохранение высокого уровня инфляционных ожиданий, что несет в себе дополнительные инфляционные риски.

Инфляционные процессы в Беларуси в этом году ускорятся, говорится в докладе. К этому приведет отложенный эффект роста зарплат и расширения кредитования на фоне сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий. В ЕАБР прогнозируют, что инфляция по итогам года останется в пределах целевого ориентира Нацбанка Беларуси – 6%. В следующие два года она составит 5,3% и 4,9% соответственно, но при условии отсутствия значимых внутренних и внешних шоков.

Что касается прогноза по изменению ставки рефинансирования, аналитики полагают, что она сохранится на текущем уровне до конца года.